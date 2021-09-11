Выстрелом из пушки: Логвиненко запустил I фестиваль купечества в Ростове

В Ростове-на-Дону в честь празднования 272-летней годовщины основания города запустили первый в России фестиваль купечества. На ярмарку под названием "В городском саду" прибыли фермеры, ремесленники и торговцы "съестным припасом" со всего региона.

Глава администрации города Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко по старинной традиции залпом из пушки дал начало фестивалю.

- Благодаря вам, дорогие жители, наш город развивается. Вашими успехами и победами пишется история донской столицы. Вы прославляете Ростов как в стране, так и за рубежом. Ростовское землячество - одно из самых дружных и крепких, - отметил в своем выступлении глава администрации города.

В честь праздника исторический центр донской столицы преобразился купеческий город позапрошлого столетия. В переулке Соборном и на Московском тракте развернулись тематические площадки "Ростовский базар", "Квартал мастеров" и "Гостиный двор".

Жители города и туристы смогли увидеть, как протекала жизнь в местных трактирах и познакомились с традициями чаепития и культурой потребления кофею, узнали, что рыболовство на Дону носило промысловый характер. Новый фестиваль пришелся по душе горожанам и гостям города, так как в нем по различным данным приняло участие от 9500 до 14 тысяч человек.