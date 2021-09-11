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11.09.2021 15:15
Рубрика: Общество

Выстрелом из пушки: Логвиненко запустил I фестиваль купечества в Ростове

Текст: Валерий Николаев
В Ростове-на-Дону в честь празднования 272-летней годовщины основания города запустили первый в России фестиваль купечества. На ярмарку под названием "В городском саду" прибыли фермеры, ремесленники и торговцы "съестным припасом" со всего региона.
Фото: Николай Грищенко/РГ Фото: Николай Грищенко/РГ
Фото: Николай Грищенко/РГ

Глава администрации города Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко по старинной традиции залпом из пушки дал начало фестивалю.

Фото: Пресс-служба администрации Ростова-на-Дону
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- Благодаря вам, дорогие жители, наш город развивается. Вашими успехами и победами пишется история донской столицы. Вы прославляете Ростов как в стране, так и за рубежом. Ростовское землячество - одно из самых дружных и крепких, - отметил в своем выступлении глава администрации города.

В честь праздника исторический центр донской столицы преобразился купеческий город позапрошлого столетия. В переулке Соборном и на Московском тракте развернулись тематические площадки "Ростовский базар", "Квартал мастеров" и "Гостиный двор".

Жители города и туристы смогли увидеть, как протекала жизнь в местных трактирах и познакомились с традициями чаепития и культурой потребления кофею, узнали, что рыболовство на Дону носило промысловый характер. Новый фестиваль пришелся по душе горожанам и гостям города, так как в нем по различным данным приняло участие от 9500 до 14 тысяч человек.

Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко ознакомился с купеческими традициями. Фото: Николай Грищенко/РГ
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