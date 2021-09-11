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11.09.2021 11:28
Рубрика: Происшествия

Землетрясение произошло в Черном море у берега Анапы

Текст: Михаил Сухарев (Краснодарский край)

В акватории Черного моря недалеко от Анапы сегодня в 9.30 утра произошло землетрясение.

Серия землетрясений произошла на границе Тувы и Иркутской области

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю, всплеск сейсмической активности зарегистрировала станция в курортном городе. Магнитуда землетрясения составила 3.7 условных единицы.

- Произошло землетрясение магнитудой 3.7 условных единиц, на глубине 10 километров. Ближайший населенный пункт от эпицентра - город Анапа в 50 километрах, на поверхности толчки не ощущались, - отметили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

По данным ГУ МЧС, на жизни города землетрясение никак не сказалось, жители его даже не почувствовали. Пострадавших или разрушений в результате сейсмособытия нет.

В регионах Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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