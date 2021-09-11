День трезвости: сэкономить 32 тысячи и стать артистом

Каждый год 11 сентября в России отмечают День трезвости. В каждом регионе - своя программа, но цель одна - популяризация трезвого образа жизни. В Ярославле при монастыре откроют социально-просветительский центр. А в Екатеринбурге уже подсчитали средние затраты горожанина на алкоголь. В Кузбассе зависимых от алкоголя и наркотиков реабилитируют на театральной сцене.

#ЯНЕЗАВИСИМ

В Ярославле при Казанском женском монастыре откроют центр помощи семьям. Фото: Ирина Штольба

В Ярославле во Всероссийский день трезвости при Казанском женском монастыре откроют социально-просветительский центр. Его основная задача - комплексная помощь семьям, в которых есть зависимые от алкоголя или наркотиков люди.

Собственно, этим монастырь, по словам игуменьи Екатерины, занимается с 2014 года. Сейчас эта работа вышла на новый уровень. К ней подключились Ярославская областная клиническая наркологическая больница и предприятия - участники фармацевтического кластера. К тому же обители вернули здание на улице Трефолева, 24.

"Пока занятия проходили на территории монастыря, в храме, в подклети собора, были некоторые сложности, - рассказывает матушка. - Все же не каждый человек готов прийти в церковь со своими проблемами. А теперь очень удобно, можно проводить занятия с группами".

Специалист по социальной работе наркобольницы Наталья Фролова рассказывает, что сотрудничать с монастырем они начали около года назад, когда узнали, что у прихожан есть запрос на профессиональную помощь так называемым созависимым людям. Тем, кто сам не злоупотребляет, но вынужден жить бок о бок со злоупотребляющими. Так появился проект #ЯНЕЗАВИСИМ.

Несколько пробных занятий уже прошли. Но теперь число специалистов, привлеченных к работе в центре - медицинских психологов и соцработников, будет увеличено, как и количество самих занятий. Присоединиться к ним желающие могут в любое время без предварительной записи. Бесплатно и анонимно. На дверях центра, кроме часов работы, указан телефон, по которому все объяснят и подскажут.

"Необходимо помочь созависимому не потерять себя. Люди иногда настолько погружаются в проблемы своего родственника, что живут только тем, что контролируют его обиды, страхи, переживания, - говорит Наталья Фролова. - Ответственность за его судьбу перекладывают на себя, выручают деньгами, едой, тем самым создавая условия, чтобы он продолжал употреблять".

Сами зависимые обычно обращаются в сообщества анонимных алкоголиков и наркоманов. В Рыбинске при храме Иверской иконы Божией Матери для них работает практически бесплатный реабилитационный центр, который тоже курируют авторы проекта #ЯНЕЗАВИСИМ. Чтобы находящиеся на лечении люди могли заняться полезным делом, для них закупили станки для производства свечей. А еще телевизор, проектор и экран в созданный здесь киноклуб. Сделано это на средства президентского гранта. Участники фармкластера помогают лекарствами.

11 сентября в Дмитровском парке города сотрудники и волонтеры собираются устроить концерт бардовской песни. И, конечно, исполнить гимн "Я - независим!", слова которого написал главврач Ярославской наркобольницы Александр Волков.

32 тысячи - в бутылку

В Екатеринбурге подсчитали, сколько горожане тратят на алкоголь. Фото: Евгения Корепанова

Накануне Дня трезвости в столице Среднего Урала в четвертый раз прошла игра-эксперимент "Урал - выбор в пользу жизни".

Сотрудники Областной наркологической больницы и администрации Екатеринбурга вместе с волонтерами-медиками предлагали прохожим оценить, сколько те тратят на алкоголь. Горожанам 18+ показывали планшет с названиями алкогольных напитков: "пиво", "алкогольные коктейли", "вино, шампанское" и "крепкие напитки".

Человеку следовало указать, как часто он употребляет каждый из этих видов алкоголя. В зависимости от дороговизны того или иного напитка вырисовывались приблизительные суммы, которые тут же складывали организаторы. В результате получалось среднегодовое число по каждому участнику.

В завершение человек получал магнитик с изображением предмета или услуги, которые он бы мог купить на те же самые деньги. Кому-то достался магнит с абонементом в спортзал, а кому-то - картинка с отдыхом на море.

По обновленной статистике, современный свердловчанин в год тратит на алкоголь около 32 тысяч рублей. Для сравнения, в прошлом году цифра составила 24 тысячи рублей, в 2019 - 15 тысяч, а в 2018 - 26 тысяч.

Можно ли сделать вывод, что уральцы стали больше пить? Едва ли. На показатели влияют цены на алкогольную продукцию, а также тип спиртного, который предпочитают опрашиваемые, объяснила пресс-секретарь Областной наркологической больницы Евгения Корепанова. "Цель эксперимента - не показать, как много пьет человек, а как много он тратит на алкоголь, подсчитать его упущенную выгоду", - уточнила Евгения.

Такие эксперименты учат людей рационально распоряжаться деньгами, считает заместитель начальника департамента, начальник управления молодежной политики администрации Екатеринбурга Юлия Касимова. "Сумму, которая получилась в ходе эксперимента, не надо брать в кредит, копить. Эти деньги можно тратить, просто отказавшись от алкоголя на год. Вот так можно увеличить свои финансовые возможности", - пояснила Юлия.

Терапия искусством

Артисты "Фламинго" мечтают сыграть в старинном замке Ирландии. Фото: Театр-студия "Фламинго"

Играя разные роли, пациенты Кузбасского клинического наркодиспансера имени профессора Натальи Кокориной учатся преодолевать себя. Чтобы вернуться из мира иллюзий к себе настоящим, жить достойно и счастливо.

Терапия искусством, наряду с медикаментозной, спортивной, трудовой, психо-, иппотерапией и так далее, в арсенале у кузбасских наркологов уже почти двадцать лет. В диспансерном отделении медицинской реабилитации разработали специальную программу под названием "Фламинго".

А десять лет назад создали одноименный театр-студию. Точнее, театр вырос из реабилитационных тренингов. Ведущие актеры - люди, которые смогли вернуться к трезвому образу жизни, создать семьи, обрести себя. Но с профессиональными режиссерами-педагогами каждый из них начал заниматься еще на этапе лечения в стационаре. И сейчас по стопам этих ребят идут новые пациенты.

Подлинные истории зависимых, записанные одним из них в стихотворной форме, легли в основу самого первого спектакля. Стихи оказались удивительно талантливыми, спектаклю дали короткое и емкое название - "Свобода???".

А в 2011 году "Фламинго", уже в статусе театра, представил на суд зрителей эпическую драму Уильяма Батлера Йейтса "Единственная ревность Эмер". Есть мечта воплотить всю трилогию на природе, а еще лучше - в каком-нибудь старинном замке Ирландии.

Театр-студия обращается к произведениям классиков постоянно, в их числе Антон Чехов и Эрнест Хэмингуэй. Недавно состоялась премьера спектакля по рассказу Михаила Булгакова "Чаша жизни", с которым коллектив в 2022 году собирается на международный фестиваль в Австрию.

"Большинство наших постановок - по литературным произведениям. Любое из них - история про человека. Про то, что личность либо разрушается, либо вырастает во что-то интересное и значимое, - говорит режиссер театра-студии Людмила Новоселова-Паршуковская. - Главное - дать почувствовать: есть настоящая жизнь. Чувства, которые каждый переживает на сцене, настоящие, искренние, не идут ни в какое сравнение с суррогатным эффектом от наркотиков или алкоголя".

Своим богатым опытом "Фламинго" щедро делится с представителями реабилитационных центров Сибирского федерального округа. И ежегодно участвует в проведении Всероссийского Дня трезвости. На сей раз театр-студия приурочил к нему цикл показов уникального спектакля "Без комментариев". В нем заняты только студийцы, проходящие реабилитацию. В постановке мало текста, но много музыки и пластики. Пронзительный язык жестов и реплик - эмоциональное повествование о зависимости и ответственности. О том, что каждый наш шаг влечет за собой последствия. И лишь от нас зависит, какими они будут.

Справка "РГ"

С 2019 года розничные продажи алкоголя в России снизились на три процента во многом благодаря мерам нацпроекта "Демография". На рабочих местах более чем в 300 организациях внедрены корпоративные программы по укреплению здоровья работников, в том числе по борьбе с чрезмерным потреблением алкоголя. К 2024 году такие программы будут внедрены во всех регионах нашей страны. Работают Центры здоровья, где врачи подробно консультируют о том, как снизить потребление алкоголя или отказаться от других вредных привычек.