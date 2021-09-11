Фото: В Нижнем Тагиле соревнуются инкассаторы и охрана банков

На турнир в Нижнем Тагиле съехалось 11 команд инкассаторов и сотрудников банковской охраны. Они представляют территориальные подразделения одного из крупнейших банков России от Санкт-Петербурга до Дальнего востока, в каждой - по шесть человек. Оценивают их бойцовские качества профессиональные судьи, так что все предельно не предвзято.

В программе состязаний: физподготовка, стрельба, прохождению инкассаторской дистанции и противопожарное дело. Местом проведения стал полигон Нижнетагильского института испытания металлов "Старатель". Когда-то здесь гремела ежегодная международная выставка вооружения. Сейчас снова палят из гаубиц, ездят танки и летают квадрокоптеры - организаторы подготовили зрелищную демонстрационную программу для участников турнира.

Тестостерон на площадке зашкаливает: такого количества мужчин с атлетичными, накаченными фигурами мне еще не приходилось видеть. Вопреки ожиданиям, среди участников турнира оказалось довольно много людей зрелых.

- Ограничений по возрасту у нас нет, самое главное - пройти отбор, медкомиссию и иметь определенный уровень допуска к оружию. Контрольные зачеты сдаются каждый месяц - физо и стрельба. Сюда приехали самые сильные, которые выиграли предварительные соревнования у себя в регионах. Если человеку около 40, но он в прекрасной физической форме, значит заслужил право быть здесь, - рассказывает Владимир Сабуров, начальник отдела охраны Уральского банка Сбербанка.

Среди работников охраны - много бывших военных и полицейских. Выйдя на пенсию по выслуге лет, она устраиваются в банк: с оружием обращаться умеют, к дисциплине и спорту привычные. Хотя признаются, что сдача нормативов каждый месяц - это даже жестче, чем для офицеров в армии, где надо подтверждать, что ты бодр и меток, два раза в год.

Пока охрана соревнуется в подтягивании, отжимании и челночном беге, инкассаторы выясняют, кто лучший на стрельбище. Десять упражнений, из них четыре командных. Надо поразить движущиеся мишени, спрятанные за укрытиями, разные по размеру, из разных положений: лежа, сидя, стоя. Из автомата и пистолета. Даже стрелковая эстафета прошла.

Чтобы понять, насколько это непросто, попробуйте представить, что перед вами "толпа". Попадать нужно именно по коричневым мишеням (преступникам), а не по белым (мирным гражданам), причем с определенного расстояния и, не выходя из ограниченного пространства примерно метр на метр. Промазал - прибавляется штрафное время.

- Упражнения подобраны так, что позволяют проверить все навыки: реакцию, быстроту, точность, как извлекается оружие, производится первый выстрел, - объясняет Сергей Мелехов, начальник службы вооружения в банке.

Самый зрелищный этап соревнований - маршрут инкассации. Бригаде надо поменять спустившее колесо, проехать змейкой на бронированном автомобиле, продемонстрировать синхронную стрельбу, потушить пожар, оказать первую помощь, забрать деньги в банкомате и отвезти на финиш. Конечно, в реальной работе все эти события вряд сойдутся вместе, но тут команды должны продемонстрировать максимальную готовность к внештатным ситуациям. Суровые профессионалы из команды Центрального Черноземья волнуются, как мальчишки, поэтому совершают мелкие огрехи типа сбитого дорожного конуса, судьи их подбадривают.

Допытываюсь, почему среди соревнующихся нет женщин, ведь в телохранители их уже берут.

- Работа сложная и физически (инкассаторам приходится поднимать тяжести, иногда мешок с дензнаками до 60 килограммов доходит), и морально, потому что дежурства. Женщины в охране у нас есть, но они больше с документами, в бюро пропусков. Среди инкассаторов их нет вообще, - раскрывает специфику службы Сергей Кудрин, сотрудник отдела организации охраны банка.

Несмотря на то, что работа напряженная, желающих трудоустроиться среди молодежи, по его словам, довольно много. При отборе кандидатов предпочтение отдается людям с образованием и опытом, отслужившим в армии. Если ты спортсмен-разрядник - дополнительное преимущество. Все новички проходят проверку на психологическую устойчивость и честность (на полиграфе).

Не менее интересно в зале инновационных технологий, где демонстрируют свежие разработки для инкассаторской деятельности. Например, бортовой мини-компьютер с искусственным интеллектом и системой видеоаналитики, который выявляет опасные факторы как внутри салона, так и снаружи. Мне предлагают присесть в кресло водителя и закрыть глаза - тут же оглушительная сирена: "Опасность столкновения!" Или нарушили инкассаторы порядок посадки в машину - система все зафиксировала на видео, проанализировала и передала в центр мониторинга. Сейчас эта технология внедряется в пилотном режиме. Например, в Екатеринбурге шесть машин уже оснастили "интеллектуальным" оборудованием. Оно самообучаемое и умеет подстраиваться под конкретного водителя.

Попробовали мы на себе и VR-тренажер. Это виртуальный тир и одновременно тренировка внимательности инкассатора. Система отслеживает взгляд и фиксирует его длительность. По статистике, самые опасные - 20 метров от бронированной машины до объекта, где есть укрытия. Проходя это расстояние ни по разу ежедневно, инкассатор обязан обращаться внимание на группы лиц, людей, одетых не по сезону, с большими сумками, ведущих себя подозрительно, машины со включенным двигателем и другие факторы риска.

Моя коллега, к слову, тест не прошла: зря заподозрила девочку с собакой, а в этот момент за спиной, откуда не возьмись, вырос грабитель с пистолетом: "Отдай сумку!" В виртуальном тире тоже все оказалось не просто: журналисты задирали пистолет слишком высоко и мазали в стену.

- Виртуальный тир не заменит боевые стрельбы, но поможет отработать механику прицеливания и выстрела, - рассказывает Александр Набатов, владелец IT-продукта - До конца года хотим дополнить это учетом данных по каждому инкассатору, чтобы можно было отследить прогресс и выстроить усредненную модель. Это технологии BigData.

Победителей личного и командного первенства должны назвать сегодня вечером. Они получат кубок Хозяйки Медной горы.