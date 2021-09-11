На Южном Урале задержан подозреваемый в убийстве 8-месячной девочки

В Уйском районе Челябинской области задержан 30-летний мужчина, подозреваемый в убийстве 8-месячной малышки, сообщает региональное управление СК РФ.

Трагедия случилась в деревне Яринка накануне днем. Подозреваемый - сожитель матери девочки. Согласно показаниям задержанного, когда мать отлучилась из дома, он остался с ребенком наедине.

Осмотр тела девочки выявил признаки насильственной смерти. Неизвестно, был ли в это время мужчина пьян, но есть сведения как о его тяге к алкоголю, так и о рукоприкладстве - он привлекался к уголовной ответственности по статье УК "Побои".

Расследование уголовного дела находится на личном контроле руководителя следственного управления, подчеркнули в ведомстве.