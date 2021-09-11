Пропавшего на Урале охотника нашли мертвым

41-летнего охотника, пропавшего в окрестностях Первоуральска 9 сентября, сегодня обнаружили мертвым в ходе поисковых работ, сообщила "РГ" руководитель поискового отряда "Прорыв" Наталья Волкова. Правоохранители выясняют причину его гибели.

Мужчина отправился в лес на своем квадроцикле. Ближе к вечеру перестал выходить на связь с супругой.

К поискам подключились волонтеры. Они нашли сначала квадроцикл, причем в рабочем состоянии, сравнительно недалеко от дома - приблизительно в 1,5-2 километрах. По всей видимости, владелец сознательно оставил его, чтобы пешим обследовать лес.

На место гибели охотника выехала группа следователей СК России и следственно-оперативная группа полиции, для выяснения причин смерти будет проведена медицинская экспертиза, сообщили в ведомстве.

В свою очередь руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых пояснил, что в розыске принимали участие свыше 40 сотрудников полиции, волонтеров, охотоведов и спасателей. Тело мужчины без внешних признаков насильственной смерти найдено примерно в полукилометре от оставленного им квадроцикла. Рядом лежало охотничье ружье.