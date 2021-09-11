Резкое похолодание в Москве заставило бездомных чаще вламываться в дома

С начала сентября резко выросло количество незаконных проникновений в жилые и коммерческие помещения. Резкое похолодание заставило лиц без определенного места жительства искать укрытие, сообщает РИА Новости со ссылкой на поставщика услуг по охране недвижимости.

Традиционно сезон "ночлежек" лиц без определенного места жительства на охраняемых объектах, как жилых, так и коммерческих, начинается только в октябре, именно на этот месяц приходится пик правонарушений данного типа. И длится до декабря включительно. Однако уже за 9 месяцев этого года виден существенный прирост. Количество происшествий с участием бездомных составляет уже 14% от общего числа тревог, что на 2% больше чем за полный 2020 год, и на 4% больше, чем в 2019, рассказали специалисты.

"Первого сентября было зафиксировано на 9% больше тревожных вызовов, виновниками которых стали лица без определенного места жительства, чем 1 сентября прошлого года​​​. 2 сентября рост составил уже 14%. Пик холодов пришелся на 3 сентября, и количество незаконных проникновений в этот день выросло на 29% по отношению к аналогичному периоду прошлого года по всей территории РФ, при этом порядка 40% вызовов пришлось на Москву", - объяснили в компании.

Говоря о сезонности, можно проследить следующую тенденцию. В городском жилье лидируют летние месяцы, именно летом бездомные чаще всего проникают в жилые дома, что обусловлено, скорее всего, сезоном отпусков. В загородной недвижимости пик приходится на осень, так как россияне традиционно заканчивают дачный сезон и дома с участками остаются без присмотра. На объектах же коммерческой недвижимости лидируют вторая половина осени и первая половина зимы, в поисках теплого ночлега бездомные, как правило, "штурмуют" продуктовые магазины. На объекты данного типа приходится от 35% до 45% всех случаев.

На втором месте по количеству незаконных проникновений лицами без определенного места жительства оказались непродуктовые торговые точки - порядка 30% всех случаев. А на третьем месте - банки и банкоматы - 17-20% случаев.