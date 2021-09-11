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Рубрика: Происшествия

Резкое похолодание в Москве заставило бездомных чаще вламываться в дома

Текст: Владимир Баршев
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

С начала сентября резко выросло количество незаконных проникновений в жилые и коммерческие помещения. Резкое похолодание заставило лиц без определенного места жительства искать укрытие, сообщает РИА Новости со ссылкой на поставщика услуг по охране недвижимости.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Традиционно сезон "ночлежек" лиц без определенного места жительства на охраняемых объектах, как жилых, так и коммерческих, начинается только в октябре, именно на этот месяц приходится пик правонарушений данного типа. И длится до декабря включительно. Однако уже за 9 месяцев этого года виден существенный прирост. Количество происшествий с участием бездомных составляет уже 14% от общего числа тревог, что на 2% больше чем за полный 2020 год, и на 4% больше, чем в 2019, рассказали специалисты.

"Первого сентября было зафиксировано на 9% больше тревожных вызовов, виновниками которых стали лица без определенного места жительства, чем 1 сентября прошлого года​​​. 2 сентября рост составил уже 14%. Пик холодов пришелся на 3 сентября, и количество незаконных проникновений в этот день выросло на 29% по отношению к аналогичному периоду прошлого года по всей территории РФ, при этом порядка 40% вызовов пришлось на Москву", - объяснили в компании.

Говоря о сезонности, можно проследить следующую тенденцию. В городском жилье лидируют летние месяцы, именно летом бездомные чаще всего проникают в жилые дома, что обусловлено, скорее всего, сезоном отпусков. В загородной недвижимости пик приходится на осень, так как россияне традиционно заканчивают дачный сезон и дома с участками остаются без присмотра. На объектах же коммерческой недвижимости лидируют вторая половина осени и первая половина зимы, в поисках теплого ночлега бездомные, как правило, "штурмуют" продуктовые магазины. На объекты данного типа приходится от 35% до 45% всех случаев.

На втором месте по количеству незаконных проникновений лицами без определенного места жительства оказались непродуктовые торговые точки - порядка 30% всех случаев. А на третьем месте - банки и банкоматы - 17-20% случаев.

Происшествия Преступления

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