Роман Романенко открыл финал Кубка России по авиамодельному спорту

Депутат Госдумы, лётчик-космонавт, Герой России Роман Романенко принял участие в соревнованиях по авиамодельному спорту, прошедших на юге Москвы и приуроченных к празднованию Дня города.

"Я сам в детстве очень увлекался авиамодельным спортом, что в значительной мере повлияло на мой дальнейший выбор профессии. Поэтому я вдвойне рад быть сегодня здесь и открывать такие значимые соревнования. Здорово, что в Чертанове Центральном есть место, где подростки и взрослые могут попробовать себя в качестве авиаконструкторов, пилотов и штурманов. Воспитанники местной Школы высшего спортивного мастерства неоднократно уже становились призёрами международных соревнований, чемпионами Европы и мира. А сегодня покажут настоящий класс высшего пилотажа в честь дня рождения родного города", - сказал Роман Романенко, приветствуя участников мероприятия.

В День города в столичном районе Чертаново Центральное прошёл финал Кубка России по авиамодельному спорту в классе f-2d "Матч сильнейших". В нём приняли участие команды спортсменов от 15 лет и старше из разных регионов страны: Самарской, Тюменской, Новосибирской, Вологодской и Свердловской областей, Республики Коми и Приморского края, Санкт-Петербурга и Москвы. Всего за победу сражались 24 экипажа.

"Площадка, на которой сегодня проходят соревнования - единственный в Москве спорткомплекс, предназначенный для авиамодельных состязаний, но ему требуется реконструкция, чтобы проводить здесь воздушные бои и гонки не только российского уровня, но и международного. Проект модернизации кордодрома уже утверждён, но никак не решается вопрос финансирования", - поделился руководитель механических мастерских ГБУ "Высота" Олег Молин.

Депутат Госдумы Роман Романенко сообщил, что проведёт переговоры с городскими властями для проработки вопроса ускорения реализации этого значимого для всего российского авиамодельного спорта проекта.

Общественный деятель и писатель Анатолий Баташев также отметил важность проведения реконструкции кордодрома: "Москве есть, чем гордиться: именно здесь, в Чертаново, расположен сильнейший в стране авиамодельный клуб, ни раз доказавший своё превосходство на соревнованиях различного уровня. И считаю, что такая плодотворная работа тренеров, наставников, консультантов, механиков и самих пилотов должна быть вознаграждена. Новый модернизированный кордодром был бы отличным подарком к следующему Дню города".