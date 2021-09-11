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11.09.2021 17:47
Рубрика: Власть

Российские дипломаты почтят память жертв теракта 2001 года в США

Текст: Александр Саможнев

У мемориала "Слеза скорби" в городе Бэйонн в штате Нью-Джерси 12 сентября в 10:00 состоится церемония, посвященная памяти жертв трагедии терактов 11 сентября 2001 года, говорится в сообщении посольства РФ.

Фото: REUTERS
Траурные церемонии в память жертв терактов 9/11 начались в США

Мероприятие организовано американским НПО "Институт Шиллера" при поддержке посольства России в США и Генерального консульства в Нью-Йорке. В памятной акции примут участие Генеральный консул РФ в Нью-Йорке Сергей Овсянников, представители официальных властей США, члены семей погибших в ходе терактов.

Монумент жертвам международного терроризма "Слеза скорби" был создан российским скульптором Зурабом Церетели и преподнесен в дар американскому народу. В церемонии его закладки в 2005 году принял участие президент РФ Владимир Путин.

Монумент установлен на берегу реки Гудзон напротив того места, где стояли разрушенные террористами башни Всемирного торгового центра. На пьедестале высечены имена погибших.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире США Теракты 11 сентября 2001 года Россия и США

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