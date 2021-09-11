Российские дипломаты почтят память жертв теракта 2001 года в США

У мемориала "Слеза скорби" в городе Бэйонн в штате Нью-Джерси 12 сентября в 10:00 состоится церемония, посвященная памяти жертв трагедии терактов 11 сентября 2001 года, говорится в сообщении посольства РФ.

Мероприятие организовано американским НПО "Институт Шиллера" при поддержке посольства России в США и Генерального консульства в Нью-Йорке. В памятной акции примут участие Генеральный консул РФ в Нью-Йорке Сергей Овсянников, представители официальных властей США, члены семей погибших в ходе терактов.

Монумент жертвам международного терроризма "Слеза скорби" был создан российским скульптором Зурабом Церетели и преподнесен в дар американскому народу. В церемонии его закладки в 2005 году принял участие президент РФ Владимир Путин.

Монумент установлен на берегу реки Гудзон напротив того места, где стояли разрушенные террористами башни Всемирного торгового центра. На пьедестале высечены имена погибших.