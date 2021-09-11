Самый богатый человек мира инвестировал в занимающийся бессмертием стартап

Богатейший человек в мире, основатель Amazon Джефф Безос стал инвестором стартапа Altos Labs, который разрабатывает технологии для борьбы со старением, вплоть до бессмертия. Об этом сообщает портал MIT Tech Review.

Компания занимается "перепрограммированием" клеток и предлагает создавать из белка новые клетки, похожие на стволовые. Их деятельность опирается на технологии японского ученого Яманаки Синъи, за которые он в 2012 году получил Нобелевскую премию.

Всего компании удалось собрать более 270 млн долларов инвестиций.