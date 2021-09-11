Специалист дал советы тем, кто задумывается об ипотеке

Стоит задуматься об ипотеке только в том случае, если удалось накопить не менее 15% от стоимости желаемого жилья, считает глава направления развития ипотечного кредитования Райффайзенбанка Антон Красильников.

Эксперт советует начать с постановки целей и составления финансового плана - нужно хотя бы приблизительно понимать, какой будет семья через пять-десять лет, каким будет доход.

"Если у вас стабильный доход и есть необходимая сумма для первоначального взноса, минимум 15% от стоимости приобретаемого жилья, стоит рассмотреть вариант ипотеки", - говорит Красильников.

Если приходится одновременно арендовать жилье и копить на ипотеку, эксперт рекомендует подумать, сколько накоплений "съедает" инфляция - сейчас это примерно 5% в год. Необходимо решить, как избавиться от сокращения сбережений, - например, открыть накопительный счет под проценты.

Красильников отметил, что не стоит ждать идеального времени для покупки жилья - ставки и цены на недвижимость могут расти. Так, сейчас ставки в среднем ниже, чем в прошлые несколько лет, но к концу года некоторые эксперты ожидают их рост.

"Во многом эта ситуация зависит от политики ЦБ, и, если рост ключевой ставки продолжится, мы можем увидеть двузначные ставки по основным программам", - цитирует специалиста "Прайм".