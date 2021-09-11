Трамп осудил некомпетентность Байдена в Афганистане

Бывший президент США республиканец Дональд Трамп в субботу осудил "некомпетентность" нынешнего главы Белого дома Джо Байдена при выводе американских войск из Афганистана. Трамп сказал об этом в видеообращении, записанном к двадцатой годовщине терактов 11 сентября, сообщает AFP.

Отдав дань уважения мужеству пожарных, полицейских и спасателей, Дональд Трамп жестко раскритиковал действия своего преемника-демократа в Белом доме и окончание самой продолжительной войны Америки, которая началась после вскоре после атаки "Аль-Каиды" (террористическое движение, запрещенное в РФ) 11 сентября 2001 года, которая унесла жизни почти 3000 человек. "Это также печальный момент после того, как на прошлой неделе закончилась наша война против тех, кто причинил столько вреда нашей стране", - сказал Трамп. По его словам, Америке будет нелегко оправиться от "смущения, которое вызвала эта некомпетентность".

Выражая соболезнования близким 13 американских военных, погибших в результате нападения недалеко от аэропорта Кабула в августе, Дональд Трамп осудил захват "Талибаном" американской военной техники "без единого выстрела". "Джо Байден и его некомпетентная администрация капитулировали", - заключил 45-й президент США.

Дональд Трамп, который не участвует ни в одном из официальных траурных мероприятий, в субботу вечером прокомментирует боксерский поединок между бывшим чемпионом мира в супертяжелом весе Эвандером Холифилдом и бразильской звездой смешанных единоборств Витором Белфортом.