Траурные церемонии в память жертв терактов 9/11 начались в США

Траурные церемонии в память о жертвах терактов 11 сентября 2001 года начались в Нью-Йорке и Вашингтоне. Трансляция мероприятий, приуроченных к 20-ой годовщине атак 9/11, ведется в прямом эфире американскими телеканалами и электронными СМИ.

Память погибших в самых смертоносных терактах в истории Америки почтили президент США Джозеф Байден и бывший лидер страны Барак Обама, которые вместе со своими супругами утром в субботу посетили национальный мемориал на Манхеттене.

Здесь в 8.30 утра (15.30 мск) родственники жертв теракта под траурную музыку и звон колоколов начали зачитывать их имена. С учетом огромного числа погибших в 9/11 - 2977 граждан - ожидается, что этот процесс растянется на четыре часа. В ходе него последуют несколько минут молчания в привязке к моментам столкновений захваченных террористами самолетов с башнями-близнецами Всемирного торгового центра, обрушением обоих зданий, а также с ударом самолета по Пентагону и падением лайнера у города Шанксвилл в штате Пенсильвания. Именно в последнее место, согласно сообщениям Белого дома, во второй половине дня направится Джозеф Байден.

Напомним, что 11 сентября 2001 года 19 террористов из группировки "Аль-Каида" (организация запрещена в РФ - прим. "РГ") угнали четыре пассажирских авиалайнера. Два из них протаранили башни Всемирного торгового, третий - здание министерства обороны США. Целью четвертого самолета в американской столице должен был стать Белый дом (по другим данным, конгресс США), однако в результате оказанного пассажирами сопротивления террористам самолет разбился недалеко от города Шанксвилл.