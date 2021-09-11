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11.09.2021 09:19
Рубрика: Власть

В МВД научились выявлять отпечатки пальцев даже после сильных пожаров

Текст: Владимир Баршев
МВД разработало новые методы выявления отпечатков на местах пожаров до 950 градусов, сообщает ТАСС. Отпечатки пальцев не сгорают даже при сильном пожаре.
Фото: ТАСС Фото: ТАСС
Фото: ТАСС

Специалистам экспертно- криминалистического центра МВД России в ходе научно-исследовательской работы "Особенности обнаружения, выявления, фиксации и изъятия следов рук на местах пожаров" удалось установить и изучить особые криминалистически значимые свойства объектов дактилоскопической экспертизы, обусловленные воздействием высокой температуры, копоти и огнетушащих средств.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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"Это позволило усовершенствовать имеющиеся и разработать новые специальные средства и методы обнаружения и выявления следов рук для данной категории объектов в зависимости от конкретных условий пожара и сочетания различных опасных факторов", - сообщили в ведомстве.

Сейчас результаты исследования внедряют в практическую деятельность экспертно- криминалистических подразделений системы МВД России. Это позволит более эффективно устанавливать поджигателей и раскрывать дела об умышленном уничтожении или порче имущества.

По данным МВД, в прошлом году зарегистрировано более 9,5 тысячи поджогов, из которых раскрыт только 21% дел, а за первую половину этого года зарегистрировано более 3,5 тысячи таких фактов.

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