В Париже полиция применила против демонстрантов слезоточивый газ

В Париже в субботу проходят несколько демонстраций против санитарных пропусков. Люди протестуют против введения этой меры девятую субботу подряд. Полиция применила слезоточивый газ против зачинщиков беспорядков.

Столкновения вспыхнули с новой силой на бульваре Пуассоньер во втором округе французской столицы. Агрессивно настроенные люди бросали в полицейских бутылки, мусор, стулья, которые находятся на террасах кафе, расположенных на пути движения колоны. В ответ на провокации стражи порядка применили слезоточивый газ, передает РИА Новости.