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11.09.2021 07:41
Рубрика: Общество

В Роспотребнадзоре рассказали об отличиях коронавируса и гриппа

Текст: Михаил Русин
Фото: Istock Фото: Istock
Фото: Istock

Существуют определенные отличия между коронавирусной инфекцией и гриппом, на которые следует обратить внимание.

Фото: Константин Завражин/РГ
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Как отмечают в Роспотребнадзоре, обе эти инфекции передаются преимущественно воздушно-капельным путем. Кроме того, COVID-19 и гриппом можно заразиться через загрязненные инфекцией поверхности. Картина заболевания может быть схожей. При заражении гриппом и коронавирусом отмечается широкий спектр течения болезни. Она может проходить бессимптомно или легко, но возможно и тяжелое течение болезни и даже летальный исход.

Однако специалисты ведомства подчеркивают, что грипп и COVID-19 - это две совершенно разные инфекции.

"Вирус гриппа передается достаточно стремительно, в среднем инкубационный период составляет от нескольких часов до 1-2 дней. Больной гриппом является заразным для окружающих, в основном, в первые 3-5 дней заболевания. Инкубационный период при COVID-19 более продолжительный, в среднем он составляет 4-6 дней, может быть короче или длиннее. Распространять вирус больной COVID-19 может уже за 1-4 дня до появления симптомов", - подчеркнули в ведомстве.

Также отмечается, что у вируса SARS-CoV-2 способность к заражению выше. Доля тяжелых и критических случаев при COVID-19 тоже выше. Риск тяжелого течения болезни при заражении коронавирусом возрастает у пожилых людей и у пациентов с сопутствующими хроническими заболеваниями. А при гриппе в группу повышенного риска входят дети и беременные женщины.

Для профилактики коронавируса и гриппа специалисты рекомендуют использовать маски и соблюдать гигиену рук, стараться избегать мест скопления людей и сделать прививки.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

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