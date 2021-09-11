В США разрешат прививать от COVID-19 детей старше пяти лет

Детей от 5 до 12 лет в США могут начать прививать от COVID-19 уже в этом году, возможно, в ближайшие месяцы. Компания Pfizer заканчивает клинические исследования детской вакцины в конце сентября, и в FDA надеются, что представленных данных будет достаточно для быстрейшего одобрения вакцины.

"Moderna завершит аналогичные исследования к концу года", - об этом сообщил доктор Питер Маркс, директор Центра оценки и исследований биологических препаратов FDA (Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США). В интервью The Associated Press он также пояснил, почему нельзя прививать детей вакциной для взрослых.

"Вакцинация, возможно, начнется в ближайшие месяцы, - сообщил доктор Маркс. - Компания Pfizer собирается завершить к концу сентября испытания вакцины от COVID-19 на детях старше 5 лет". По словам Маркса, агентство проанализирует результаты исследования "в течение нескольких недель". Кроме того, отметил чиновник, разработчики вакцин тестируют их и на самой младшей возрастной группе - у младенцев старше 6 месяцев.

Детей до 12 лет еще не прививают нигде в мире. Но с началом учебного года и возвращением в школы невакцинированные подростки больше рискуют заболеть, "предоставляя вирусу пространство для дальнейших мутаций".

Поэтому, как отмечает издание, некоторые родители ищут возможности сделать прививку своим детям "взрослой" вакциной.

"Мой самый сильный совет - пожалуйста, не делайте этого, - сказал в ответ на вопрос о возможности такой вакцинации представитель FDA. - Пожалуйста, позвольте нам провести необходимую оценку, чтобы убедиться: когда вы вакцинируете своего ребенка, вы вакцинируете его правильной дозой и безопасным способом".

Доктор Маркс подчеркнул, что для защиты детей важно, чтобы все взрослые в семье были привиты. "Если вы хотите что-то сделать сейчас для своего ребенка, убедитесь, что вы вакцинированы, что ваша семья вакцинирована, что все люди, которые контактируют с вашими детьми, вакцинированы и что ваш ребенок знает, как носить маску", - заявил Питер Маркс.