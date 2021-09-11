В Театре имени Моссовета открыли сезон и рассказали о скорых премьерах

Государственный академический театр имени Моссовета открыл свой 99-й, предъюбилейный сезон. В этот день состоялся традиционный сбор труппы. Кроме того, на основной сцене был показан спектакль "Ричард III" в постановке Нины Чусовой с Александром Домогаровым в главной роли. А на сцене "Под крышей" - "Фрёкен Жюли" с Лилией Волковой, Павлом Усачевым и Кристиной Исайкиной…

На сборе труппы художественный руководитель театра Евгений Марчелли представил главного художника и актеров. А также рассказал о планах, связанных с празднованием 100-летия театра. И рассказал о грядущих премьерах. Замечательно, что их в Театре имени Моссовета обещают много.

Уже 10, 15 и 21 октября на Основной сцене состоятся первые показы спектакля "8 любящих женщин" в постановке режиссера Олеси Невмержицкой. В главных ролях заняты звезды: Ольга Остроумова, Ольга Кабо, Екатерина Гусева, Евгения Крюкова, Анна Михайловская, Анастасия Макеева…

Ну а 30 и 31 октября зрители смогут увидеть премьеру спектакля "Жестокие игры" по известной пьесе Алексея Арбузова (она идет в Театре Ленком). Причем, это будет первая постановка Евгения Марчелли на Основной сцене театра.

Остальные премьеры состоятся позднее.

В декабре режиссер Андрей Кончаловский выпустит первую часть своей шекспировской трилогии - "Укрощение строптивой". Весной - вторую, спектакль - "Макбет". Завершит трилогию "Буря". Но дата этой премьеры пока не объявлена.

Помимо того, зрителей ждут еще три новых спектакля.

Режиссер Игорь Яцко репетирует "Волки и овцы" Островского с Валентиной Талызиной в главной роли. Евгений Марчелли - "Гамлет" (этой премьеры стоит ждать в апреле). На весну намечен и первый показ новой постановки режиссера Анджея Бубеня "Барышни из Вилько".

Кстати, до конца сезона в театре (на этот раз в фойе) будет поставлен еще один спектакль режиссера Нины Чусовой с Александром Домогаровым в главной роли - "Игра навылет".

Между прочим

В будущем сезоне Театр имени Моссовета отпразднует 100-летие. Ради подготовки к нему будет организована команда юбилейного сезона, а творческие проекты будут реализованы на всех площадках, включая фойе и сад "Аквариум". И, кроме того, в театре займутся переоборудованием Основной сцены, ремонтом зрительного зала и гримерок.