Володин призвал распространять опыт реновации Москвы на другие регионы

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил столицу с Днем города. Он отметил, что Москва задает ритм другим регионам в законодательной повестке и, в частности, может поделиться опытом реновации.

В своем Telegram-канале спикер пообещал, что парламентарии будут стараться распространять опыт обновления жилищного фонда в столице и на другие города с учетом особенностей конкретных территорий.

"Вопрос расселения морально устаревшего, изношенного жилья остро стоит перед большинством регионов, но столица первой стала системно решать эту проблему", - напомнил Володин.