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11.09.2021 08:28
Рубрика: Общество

Врач Малиновская: Плохое настроение повышает риск заражения SARS-CoV-2

Текст: Михаил Русин
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Одним из факторов, который может увеличить риск заражения коронавирусной инфекцией, является плохое настроение. Причем этот риск достаточно серьезный. Об этом в эфире "Радио 1" заявила врач-инфекционист Светлана Малиновская.

Фото: Istock
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По словам медика, иммунная система организма в значительной степени зависит от психического состояния человека. В частности, подавленность, страх, тоска и паника негативно сказываются на защитных силах организма. "И тот уровень заболеваемости, который сейчас существует, во многом эффект пониженного иммунитета", - отмечает Малиновская.

Врач также обращает внимание на тот факт, что у попадающих в стационар пациентов с пониженным настроением наблюдаются более серьезные симптомы когнитивных нарушений. Речь идет о депрессии, потере памяти, панических атаках и приступах неконтролируемого гнева. Из-за воздействия COVID-19 на психику больного человек может замкнуться в себе и отказываться от лечения.

Также отмечается, что влияние коронавируса на когнитивные функции еще полностью не изучено. При этом специалисты выяснили, что COVID-19 способен не только воздействовать на психику в момент обострения заболевания. Переболевший коронавирусом пациент может страдать от депрессии и уже после выздоровления.

По всем вопросам, связанным со здоровьем, необходимо обратиться за консультацией к специалисту.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19 Медицина и здоровое питание

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