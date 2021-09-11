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11.09.2021 07:18
Рубрика: Общество

Врач рассказал, как предотвратить гипертонию

Текст: Михаил Русин
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Примерно половина страдающих от повышенного артериального давления пациентов не знают о своем недуге и не принимают необходимых мер.

Фото: iStock
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Врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов рассказал радио Sputnik о том, как вовремя распознать гипертонию. Проблему можно выявить, если периодически измерять артериальное давление и регулярно проходить медицинское обследование.

"Важно ежегодно проходить диспансеризацию, смотреть, как вы переносите физическую нагрузку, мониторить давление", - подчеркивает эксперт.

Алексей Водовозов предупреждает о возможных опасных осложнениях, связанных с гипертонией, если ее не лечить. Речь, в частности, идет об ишемической болезни сердца, инфаркте, инсульте, сердечной недостаточности, потере зрения, хронической болезни почек, сосудистой деменции. Между тем существуют препараты, которые позволяют контролировать артериальное давление.

Для профилактики гипертонии следует изменить образ жизни. Эксперт советует поддерживать нормальную массу тела, употреблять не более шести граммов соли в сутки, ограничить в рационе количество продуктов, богатых жирами и углеводами, и увеличить количество фруктов и овощей. Также большую роль играет хотя бы минимальная физическая активность. Кроме того, следует отказаться от вредных привычек и не злоупотреблять алкоголем и курением.

"Поддержание здоровья зубов - тоже своеобразный вклад в профилактику этой болезни", - добавляет Алексей Водовозов.

По всем вопросам, связанным со здоровьем, необходимо обратиться за консультацией к специалисту.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание

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