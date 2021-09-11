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11.09.2021 02:00
Рубрика: Общество

Врач развеяла популярные мифы о профилактике простуды

Текст: Ольга Игнатова
Бытует мнение, что осенью стоит пропить курс "солнечного" витамина - витамина D, - и иммунитет укрепится настолько, что весь холодный период года простуда будет обходить стороной.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

- Это довольно популярное заблуждение, - говорит врач клинической лабораторной диагностики Анна Сафонова. - Действительно, люди у нас в стране в большинстве своем испытывают недостаток витамина D. Но прежде чем начать его прием, следует определить уровень витамина D в крови, чтобы грамотно подобрать дозировку. Но этот витамин - не панацея от респираторных заболеваний.

Фото: iStock
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Еще стойкие мифы связаны с приемом витамина С и цинка. "Профилактически принимать витамин С и цинк для поднятия иммунитета также не стоит", - подчеркнула Сафонова.

По словам эксперта, напрямую на иммунитет влияет структура питания: от пищи зависит работа иммунной системы.

"Важно, чтобы в рационе было сбалансированное количество белков, жиров и углеводов. Отдавайте предпочтение натуральным продуктам, которые с приходом осени можно легко найти на местных рынках, и не забывайте съедать по тарелке свежих овощей в день. Помните, что 80% иммунитета формируется в кишечнике, и важно не допускать сбоев в его работе", - добавила врач.

Также, подчеркивает доктор, сейчас крайне важно не допустить наслоения на пандемию коронавируса еще и эпидемии гриппа. "Вакцинироваться от гриппа необходимо, однако существуют группы населения, которые особенно подвержены тяжелым осложнениям после гриппа, а значит вакцинация для них особенно важна. Это пожилые люди, дети и беременные женщины. Прививку лучше сделать в сентябре-октябре, чтобы иммунитет успел сформироваться", - отметила доктор.

Общество Здоровье

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