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12.09.2021 20:00
Рубрика: Власть

Александр Чуприян назначен врио главы МЧС России

Текст: Тимофей Борисов
Российская газета - Федеральный выпуск № 208(8559)
Президент РФ Владимир Путин своим указом назначил временно исполняющего обязанности главы МЧС. Им стал первый заместитель министра Александр Чуприян. Назначение было ожидаемым, и никакой интриги в этом решении никто не ждал. Именно так по закону в случае смерти, отставки или тяжелой болезни министра его кресло занимает его первый зам до назначения нового главы ведомства.

Об Александре Чуприяне все сотрудники МЧС знают. Если не все, то почти все. Чуприян, или, как по-свойски называют его в ведомстве, Петрович, - это представитель старой гвардии. По образованию и по призванию он пожарный и один из наиболее профессиональных специалистов пожарного дела. Он хорошо знает работу министерства, никогда не лезет за словом в карман, часто высказывается резко и прямолинейно. Его его никто не видел стучащим кулаком по столу или ругающимся. Чуприян - из разряда тихих, спокойных и уравновешенных профессионалов. А харизма или ее недостаток - это уже, как говорится, принадлежность к индивидуальным личностным качествам. На уровне профессионализма это точно не сказывается.

Александр Чуприян - из разряда тихих, спокойных и уравновешенных профессионалов

Александр Чуприян родом из Ухты, окончил Высшую инженерную пожарно-техническую школу МВД СССР по специальности "инженер противопожарной техники и безопасности". С 1976 по 1978 год прошел срочную службу в армии. А с 1979 по 1993 год занимал различные должности в управлении пожарной охраны Леноблгорисполкома - от пожарного до начальника отряда военизированной пожарной охраны. С 1997 по 2002 год возглавлял противопожарную службу Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В 2003- м занял должность главного пожарного в МЧС России. С 2006 по 2018 год Чуприян был заместителем, а с 2018 года первым замом главы МЧС России. Он - кандидат технических наук, генерал-полковник внутренней службы. Имеет звания заслуженный работник пожарной охраны и заслуженный спасатель РФ.

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