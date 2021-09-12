Александр Чуприян назначен врио главы МЧС России

Об Александре Чуприяне все сотрудники МЧС знают. Если не все, то почти все. Чуприян, или, как по-свойски называют его в ведомстве, Петрович, - это представитель старой гвардии. По образованию и по призванию он пожарный и один из наиболее профессиональных специалистов пожарного дела. Он хорошо знает работу министерства, никогда не лезет за словом в карман, часто высказывается резко и прямолинейно. Его его никто не видел стучащим кулаком по столу или ругающимся. Чуприян - из разряда тихих, спокойных и уравновешенных профессионалов. А харизма или ее недостаток - это уже, как говорится, принадлежность к индивидуальным личностным качествам. На уровне профессионализма это точно не сказывается.
Александр Чуприян родом из Ухты, окончил Высшую инженерную пожарно-техническую школу МВД СССР по специальности "инженер противопожарной техники и безопасности". С 1976 по 1978 год прошел срочную службу в армии. А с 1979 по 1993 год занимал различные должности в управлении пожарной охраны Леноблгорисполкома - от пожарного до начальника отряда военизированной пожарной охраны. С 1997 по 2002 год возглавлял противопожарную службу Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В 2003- м занял должность главного пожарного в МЧС России. С 2006 по 2018 год Чуприян был заместителем, а с 2018 года первым замом главы МЧС России. Он - кандидат технических наук, генерал-полковник внутренней службы. Имеет звания заслуженный работник пожарной охраны и заслуженный спасатель РФ.