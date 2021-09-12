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12.09.2021 19:04
Рубрика: Власть

Бастрыкин поручил проверить основания для задержания россиянина в Праге

Текст: Александр Степанов

Следственный комитет РФ проверит основания задержания в аэропорту Праги гражданина России Александра Франчетти. Как сообщили в пресс-службе СК РФ, такое распоряжение дал глава ведомства Александр Бастрыкин.

Фото: Владимир Аносов/РГ
Бастрыкин поручил проверить замглавы ставропольского управления СКР

Там отметили, что Бастрыкин поручил руководителю управления правового обеспечения и международного сотрудничества СК РФ Михайлову во взаимодействии с МИД России тщательно изучить причины и правовые основания задержания российского гражданина на территории иностранного государства. Такое распоряжение дано "в связи с недопустимостью злоупотребления международно-правовыми механизмами для привлечения к ответственности лиц по политическим мотивам".

О задержании в аэропорту Праги гражданина РФ Александра Франчетти ранее сообщило российское посольство. В чешской полиции дали понять, что правоохранители действовали на основании международного ордера, выданного Украиной. В аэропорт отправился представитель консульского отдела посольства России для оказания необходимой консульской помощи.

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