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Рубрика: В мире

Беспилотники со взрывчаткой атаковали аэропорт Эрбиля в Ираке

Аэропорт Эрбиля в Иракском Курдистане атаковали при помощи беспилотников, начиненных взрывчаткой. Такую информацию распространил курдский телеканал Rudaw, ссылаясь на управление по борьбе с терроризмом.

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Позже телеканал передал, что сообщений о пострадавших не поступало, а речь идет об атаке с использованием как минимум одного дрона, передает РИА Новости. Отмечается, что возле аэропорта прогремели "по меньшей мере три взрыва".

По данным Rudaw, за этот год это уже четвертая атака на аэропорт Эрбиля.

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