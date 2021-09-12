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12.09.2021 19:00
Рубрика: Экономика

Что будет с процентами по вкладам после повышения ключевой ставки ЦБ

Текст: Роман Маркелов
Российская газета - Федеральный выпуск № 208(8559)
Банк России в пятый раз подряд повысил ключевую ставку и, самое главное, не исключил ее новых повышений. Более того, если инфляция и инфляционные ожидания останутся на пиках, ЦБ готов выйти за "психологический" предел уровня ключевой ставки, который еще недавно представлялся рынку своего рода границей, - 7% годовых. Прошедшее повышение ставки может привести к тому, что средняя ставка по банковским депозитам все же перекроет уровень инфляции и на вкладе можно будет немного, но заработать.
Брошь главы ЦБ в виде отдыхающего хищника может означать готовность повышать ключевую ставку, но небольшими шагами. Фото: cbr.ru Брошь главы ЦБ в виде отдыхающего хищника может означать готовность повышать ключевую ставку, но небольшими шагами. Фото: cbr.ru
Брошь главы ЦБ в виде отдыхающего хищника может означать готовность повышать ключевую ставку, но небольшими шагами. Фото: cbr.ru

По итогам пятничного заседания совета директоров ЦБ поднял ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, теперь она равняется 6,75% годовых.

Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости
Банк России дал совет на случай звонка "из Центробанка"

Во втором квартале российская экономика достигла допандемического уровня и, по оценкам Банка России, возвращается на траекторию сбалансированного роста. "Вклад в инфляцию со стороны устойчивых факторов остается существенным в связи с более быстрым расширением спроса по сравнению с возможностями наращивания выпуска", - отмечают в Банке России. Баланс рисков - на стороне роста инфляции, годовая инфляция и инфляционные ожидания людей и бизнеса сейчас на максимумах.

В Банке России напрямую заявили, что допускают возможность дальнейших повышений ключевой ставки на ближайших заседаниях (их осталось в этом году два - в октябре и декабре). Более того, ЦБ, если это понадобится для сдерживания инфляции, готов поднимать ключевую ставку и выше 7%, заявила на пресс-конференции глава Банка России Эльвира Набиуллина.

При этом одновременно, по прогнозу Банка России, годовая инфляция начнет замедляться в четвертом квартале. "С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4-4,5% в 2022 году и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%", - отметили в Банке России. По оценке ЦБ на 6 сентября, годовая инфляция (по отношению к той же дате 2020 года) составляла 6,74%. По итогам 2021 года Банк России ожидает инфляцию 5,7-6,2%, но этот прогноз будет уточнен в октябре, напомнила Набиуллина.

Помимо общемировых тенденций (улучшение ситуации с пандемией, восстановление логистических цепочек, прекращение стимулирования рынков денежной эмиссией) есть и внутренние факторы, способные замедлить инфляцию в следующем году, говорится в комментарии рейтингового агентства НКР. "К ним мы относим сдержанную бюджетную политику правительства РФ, а также затянувшуюся стагнацию реальных располагаемых доходов населения и ожидаемое замедление потребительского кредитования на фоне ужесточения регулирования со стороны Банка России", - пояснили там. Некоторое ослабление инфляционного давления, вероятно, позволит Банку России завершить цикл повышения ставки на отметке 7% и перейти к нейтральной денежно-кредитной политике уже в 2022 году, считают в НКР. По мнению агентства, при сохранении указанных тенденций ключевая ставка в 2022 году снизится до 6% при годовой инфляции в пределах 5%.

Фото: Артем Коротаев/ТАСС
Набиуллина рассказала о перспективах двузначной ключевой ставки

Для рубля повышение ключевой ставки - позитивный сигнал, говорит начальник аналитического управления банка "Зенит" Владимир Евстифеев. Увеличение внутренних доходностей повышает привлекательность рубля для инвесторов, особенно иностранных. Но в случае если есть риски повышения ставки в среднесрочной перспективе выше рыночных ожиданий (те самые 7%), то краткосрочная реакция рубля может оказаться негативной, говорит аналитик. "Это может быть вызвано необходимостью отрицательной переоценки долговым рынком более жестких финансовых условий, что приведет к умеренному ослаблению рубля", - допускает Евстифеев.

Скорее всего, рынок сбережений отреагирует сопоставимым ростом процентных ставок, и уровень доходности по депозитам может достигнуть 7,5%-8%, прогнозирует начальник управления "Сбережения" ВТБ Максим Степочкин. "Это позволит вкладчикам перекрыть инфляцию и получить положительную доходность", - рассчитывает он. Сейчас, как следует из данных Банка России, средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в топ-10 банках составляет 6,17%.

Уровень доходности по банковским вкладам после повышения ключевой ставки в перспективе может вырасти до 7,5-8% годовых 

По словам Степочкина, структура рынка сбережений начинает перестраиваться в сторону срочных вкладов: оттоки с рублевых депозитов по сравнению с прошлым годом уже замедлились в два раза, и по итогам 2021 года можно ожидать снижения портфеля на рынке не более чем на 500 млрд рублей против оттока в 1,6 трлн в 2020 году. "За июль этого года срочные депозиты показали небольшой прирост в 6,3 млрд рублей, что является сигналом к возвращению интереса вкладчиков к классическим депозитам и развороту тренда по перетоку средств со вкладов на накопительные счета", - говорит он.

Сдвиг в сторону сберегательной модели потребления также является одной из важных задач при повышении ключевой ставки. Однако этот переход всегда происходит медленно и усиливается лишь после начала замедления роста потребительских цен, отмечает Евстифеев.

Экономика Финансы Банки Госфонды и контрольные органы Центральный банк

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