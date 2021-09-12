Что означает одобрение 28 интеграционных программ

Одобренный на заседании Совмина Союзного государства пакет интеграционных документов и в России, и в Беларуси называют важным шагом, к которому шли не три года (с момента работы над дорожными картами), а более двадцати лет (с момента создания Союзного государства).

28 шагов - именно столько союзных программ (бывших дорожных карт) - нужно сделать двум странам, чтоб по-настоящему стать одним государством, но без потери суверенитета. Они охватывают экономику, промышленность, энергетику, АПК, налоги, финансы, торговлю, туризм, транспорт, связь, рынок труда. Союзные программы касаются маркировки товаров, платежных систем, ветеринарного и фитосанитарного контроля, защиты прав потребителей и т.д. Пока формулировки программ носят общий характер. Какие конкретно меры будут приняты для отмены роуминга, формирования единых рынков нефти, газа, электроэнергии и т.д., неясно. Над ними еще предстоит поработать.

Одобренные 28 союзных программ выводят сотрудничество двух стран на качественно новый этап, уверен министр экономического развития РФ Максим Решетников. Это не просто следующий шаг к интеграции, а подробный план по формированию к 2024 году основы единого правового и экономического пространства от Бреста до Владивостока, считает он. "Сформируется единый транспортный рынок, будет унифицировано тарифное регулирование условий организации пассажирских и грузовых перевозок. Интегрированные информационные системы прослеживаемости товаров и транспортных средств помогут ускорить товарооборот и очистить рынок от контрафакта. Будут сняты остающиеся административные барьеры для бизнеса. Упростится доступ на рынки двух стран, будут синхронизированы меры поддержки сельхозпроизводителей", - считают в минэкономразвития.

Россия и Беларусь уже тесно связаны экономически. Доля РФ в белорусском товарообороте составляет почти 50%. Доля Беларуси во внешнеторговом обороте России - около 5%, но страна лидирует среди государств СНГ по поставкам в РФ сельскохозяйственной и продовольственной продукции, высокотехнологичных машин и оборудования. "Экономики двух стран эффективно дополняют друг друга. Во многом именно это помогло уменьшить негативные последствия от пандемии и стало мощным фактором быстрого восстановления", - отметил Решетников.

Россия является главным инвестором в экономику Беларуси. В 2020 году инвестиции из России составили более 4 млрд долларов. На белорусском рынке работает около 2,4 тысячи российских компаний.

Фото: Инфографика "РГ" / Александр Чистов / Елена Березина

Согласованные документы позволят проводить единую налоговую, таможенную, аграрную и промышленную политику. "Цель союзной программы - гармонизация промышленной политики двух стран. Предполагается обеспечение единого правого поля и совместное стимулирование производства на территории Союзного государства. Для этого в первую очередь планируется организовать мониторинг нормативно-правовой базы наших стран, чтобы понять, в какие акты необходимо внести изменения для гармонизации наших действий, в том числе для исключения ограничений во взаимной торговле на национальном уровне", - отметил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Не менее важны, по словам министра, совместные мероприятия по стимулированию развития производств на территории наших стран. "В рамках интеграции будут проработаны вопросы взаимного предоставления общих мер государственной поддержки промышленности, и как следствие - взаимное признание технологических операций и взаимное участие в государственных закупках", - пояснил министр.

Мероприятия союзной программы направлены на устранение экономических и технических барьеров, бизнес двух стран получит равные возможности участия в программах субсидирования и лизинга. "Для России это прежде всего новые возможности производства в кооперации с белорусскими производителями и экспорта продукции в третьи страны. А значит - дополнительные объемы производства на предприятиях и создание новых рабочих мест. Одновременно это обеспечение продовольственной безопасности за счет дополнительных поставок полюбившихся россиянам продуктов питания", - отметил Решетников.

Россия и Беларусь создадут единую налоговую систему. По словам главы минэкономразвития, налоговая нагрузка в результате интеграции России и Беларуси не изменится. "Советом министров Союзного государства фактически определены основные направления, параметры интеграции и дальше предстоит еще большая работа по фактической имплементации этих документов, - заявил вице-премьер Алексей Оверчук. - Необходимо будет вносить изменения в правовую базу, предусматривается создание общей налоговой системы, общей таможенной системы, предусматривается создание налогового комитета Союзного государства". Позднее в эфире белорусского youtube-канала зампред правительства отметил, что "предстоит еще большая и очень предметная работа в результате которой будет реализован принцип две страны - одна экономика".

Углубление интеграции в первую очередь выгодно Беларуси - только прямой эффект от реализации интеграционного пакета для стран прогнозируется в 1 млрд долларов), не считая дополнительные возможности для белорусского бизнеса. Российскому бизнесу интеграция сулит расширение рынка, говорит Ольга Беленькая, руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ "ФИНАМ".

По мнению Беленькой, в дальнейшем ситуация с международными санкциями, существенно ограничивающими Беларусь в экспортных рынках, инвестициях, импорте технологий, ускорит процесс ее интеграции с Россией. "У нас появляется дополнительная основа, потому что в основе всех эффективных действий на международной арене в подавляющем большинстве случаев лежит экономика. И чем прочнее будут экономики Беларуси, России и Союзного государства соответственно, тем увереннее мы будем действовать на международной арене", - заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Говоря о санкциях в отношении обеих стран, Лавров отметил, что "нам полагаться, что кто-то сменит гнев на милость, не с руки и бесперспективно". "Ненадежность наших западных партнеров, их готовность в любой момент по любому поводу хвататься за санкционную дубинку, нам уже хорошо известна. Полагаться нужно на свои собственные силы", - уверен министр.