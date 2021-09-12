Что принесет рублю золотая осень

За минувшую неделю рубль подешевел к доллару на 0,62 процента, до 73,18 рубля. К евро он закрылся в плюсе на 0,06 процента (86 рублей) из-за ослабления единой европейской валюты на рынке.

Специально для "Российской газеты" эксперт в области финансовых коммуникаций и КСО, экономист Андрей Лобода дал прогноз по курсу рубля на начало октября:

- Сейчас сильное влияние на валютный рынок оказывают аппетит инвесторов к рисковым активам и американская статистика. Настроения инвесторов постоянно меняются из-за новостей о новых штаммах и неопределенности с сокращением объема покупок облигаций ФРС США.

Ранее на совещании большинство членов Федерального комитета по операциям на открытом рынке (входит в состав Федрезерва) высказывались за сокращение QE (политики количественного смягчения). Из-за их полемики и слабого отчета по рынку труда (3 сентября) на валютном рынке повысилась волатильность. Новое заседание состоится 21-22 сентября.

Рубль держится достойно. Как минимум до начала октября от ослабления его сдерживают высокие цены на энергоносители. К концу сентября по нефти ожидается повышение до 77,35 доллара за баррель Brent, что благоприятно скажется на российской национальной валюте.

Из важной статистики по США ожидается: индекс потребительских цен, ВВП за второй квартал (финальная оценка), индексы деловой активности в сфере услуги и показатели по производству за сентябрь. Слабые данные заставят ФРС США повременить с сокращением стимулов, что ослабит доллар и укрепит рубль до 72,15 за доллар. Сильная статистика, наоборот, через укрепление доллара ослабит рубль до 74.

На данный момент рынок контролируют продавцы американской валюты. И рублю легче двигаться к цели 72,15 за доллар. Рекордно профицитный бюджет, относительно сильные макроэкономические показатели российской экономики и прогнозы по дорожающей нефти обеспечат рублю комфортную золотую осень.

На этом благоприятном фоне рубль к началу октября продолжит укрепление и стабилизируется около 72 рублей за доллар. Вполне вероятно, российская валюта протестирует уровень 71,50 рубля за доллар. Предпосылки для укрепления российской валюты остаются и в октябре.

А вот по курсу евро складывается неоднозначная ситуация. Напомню, что 26 сентября в Германии пройдут парламентские выборы. Учитывая мягкую денежно-кредитную политику ЕЦБ, евро в конце месяца может оказаться под давлением.

При благоприятном внешнем фоне для рубля (ослабление доллара, рост мировых фондовых индексов, снижение доходности американских облигаций) от евро стоит ожидать падения до отметки 85,20 рубля.