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Текст:   Евгения Думанская 
12:19 12.09.2021

Эксперты рассказали, как сэкономить на ремонте

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Чтобы ремонт вышел бюджетным, необходимо определиться с концепцией и исследовать рынок для поиска наиболее выгодных цен, рассказали специалисты сервиса "СберУслуги".

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Минстрой упрощает проведение ремонта

Эксперты советуют представить, как должно выглядеть жилье после ремонта, изучить варианты и вдохновиться разными идеями. Хорошо сэкономить можно при выборе минималистичного дизайна, так как он предполагает простые цвета и формы, которые легко сочетаются между собой.

После того, как идеи готовы, нужно составить смету расходов, и узнать, где и когда удобнее и выгоднее делать закупки. При замене мебели можно обратить внимание на выставочные образцы - магазины обычно продают их с хорошими скидками. Также рекомендуется воспользоваться сайтами, где отдают или продают бывшую в употреблении мебель - иногда можно найти хорошие вещи по приятной цене. Кроме того, можно просто обновить обивку и фурнитуру на старой мебели.

Обновить интерьер можно быстро и без особых затрат, например, как рассказали эксперты РИА Новости, надоевшие обои преобразятся после окрашивания специальными красками. Для оживления интерьера достаточно поменять шторы, люстру, повесить картины и украсить комнату растениями.

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