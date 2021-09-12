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12.09.2021 19:23
Рубрика: В мире

Источник: Судан хочет получить от РФ помощь за аренду военно-морской базы

Текст: Марина Алешина
Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

Судан рассчитывает получить от Москвы экономическую помощь в обмен на возможность аренды участка в Порт-Судане для создания российской военно-морской базы на берегу Красного моря. Но для этого потребовалось бы изменить двустороннее соглашение. Об этом агентству РИА Новости рассказал источник в суданском военном ведомстве. Российская сторона подобные предположения не прокомментировала.

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
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"Министерство юстиции Судана считает необходимым внести поправки в содержание соглашения между Суданом и Россией о создании российской базы в Порт-Судане на берегу Красного моря, договоренность о которой была достигнута между бывшим правительством Судана и Россией", - сообщил собеседник агентства. По его словам, в обмен на открытие базы суданцы попросили российскую сторону предоставить выплаты Центробанку Судана в течение первых пяти лет с возможностью продления соглашения до 25 лет.

Как напоминает РИА Новости, еще в июне начальник штаба вооруженных сил Судана Мухаммад Усман аль-Хусейн публично объявил, что его страна намерена пересмотреть соглашение. Затем в арабские СМИ попали утечки о том, будто суданская сторона приостанавливает действие документа. Однако в посольстве РФ в Хартуме тогда заявили, что эти утверждения не соответствуют действительности.

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