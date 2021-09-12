Юрист объяснил, чем опасен договор дарения для пенсионеров

Пожилые люди нередко используют договор дарения для передачи недвижимости родственникам, но после подписания есть риск остаться на улице, предупреждает заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Случается, что пенсионеры передают недвижимость родственникам, рассчитывая остаться жить в ней, но поведение новых хозяев жилья резко меняется. Как предупредил юрист, подписывая договор дарения, человек лишается всех прав на недвижимость, а аннулировать его можно только в очень редких случаях.

Соловьев рассказал в беседе с агентством "Прайм", что суд может только дать бывшему собственнику некоторое время на пользование подаренным, а также обязать нового хозяина предоставить ему другой пригодный для проживания объект.

Аннулировать договор можно, например, если получатель дарственной нанес бывшему владельцу недвижимости физические повреждения. В остальных случаях пенсионеру придется переехать.

Юрист советует использовать завещание - это надежный способ обезопасить себя от переживаний и неудобств.