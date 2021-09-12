Как отредактировать фото и видео на планшете

Еще каких-то десять лет назад путешественника было довольно тяжело представить без фотоаппарата с большим количеством сменных объективов, решающих различные задачи. Для обработки или хранения фотографий с собой зачастую возили лэптоп. Теперь, благодаря современным технологиям, и то и другое больше не нужно.

Этим летом мне довелось побывать на Кавказе - красоты данного региона поистине завораживают. Чего стоят горы. При виде этих мест по-настоящему захватывает дух. Ну и, конечно, не обошлось без посещения культового места - плато Бермамыт. Дорога туда очень сложная - надо ехать либо с джипинг-туром, либо самостоятельно. Во втором случае следует ориентироваться на возможности автомобиля, который у вас есть. Если это легковой автомобиль, то даже не стоит пытаться.

Где-то до города Учкекен дорога хорошая, а вот дальше начинаются направления, по которым очень тяжело проехать. Еще один важный совет - не стоит ехать туда в дождь, поскольку и без того сложную дорогу сильно размывает.

Что касается самого Бермамыта, то виды с него великолепные. Посмотрите на эти фотографии, все цвета переданы четко и правильно. Также стоит добавить, что они сняты в автоматическом режиме - разумеется, разбираться в азах фотографии нужно, но все остальное сделает за вас техника.

Например, ночные фотографии - "Закат на Чиркейском водохранилище", "Мечеть в Грозном", "Ночная Махачкала" - я снимал в полностью автоматическом режиме, и результат получился отличным.

В путешествии я использовал связку iPhone 12 Pro Max и iPad Pro 2021 12,9 дюймов. И такая комбинация легко может заменить собой фотоаппарат и ноутбук. Во-первых, на iPhone вмещается большое количество фотографий и, самое главное, видео. Во-вторых, два устройства синхронизируются между собой и вам не нужны провода для того, чтобы перекинуть фотографию с одного девайса на другой - все это происходит автоматически благодаря облачной синхронизации с сервисом iCloud.

На iPad фотографии можно сразу рассмотреть во всех подробностях и что-то откорректировать. Для этого существует сразу несколько вариантов, на каждом из них я не буду останавливаться подробно, расскажу лишь об основных.

Разумеется, самый мощный инструмент в руках любого, кто увлекается мобильной и не только фотографией - это Adobe Photoshop. Благодаря данному приложению с фотографией можно делать все, что душе угодно. Photoshop для iPad представляет собой многофункциональное приложение, позволяющее работать со слоями, удалять с фотографий лишние объекты - фактически, благодаря мощностям процессора M1 фотографы получили инструмент, с которым легко можно работать над любым проектом прямо в дороге. Правда, удовольствие далеко не из дешевых - подписка стоит почти 800 рублей в месяц.

Если вы не готовы отдавать такие деньги за ежемесячную подписку, то стоит обратить внимание на другое популярное приложение - Pixelmator. Оно позволяет работать с цветом, добавлять на изображения различный текст, исправлять дефекты на фото и убирать лишние объекты. Также приложение поддерживает формат Apple ProRaw. Но сразу оговорюсь, что снимать в нем стоит только в том случае, если вы точно знаете, что в последствии будете обрабатывать фотографию - в противном случае гораздо проще выбрать автоматический режим и только немного что-то подправить и все. В отличие от Adobe, Pixelmator стоит единоразово 449 рублей и все.

Что касается видео, то здесь все намного проще - для редактирования видео на iPad можно использовать встроенную программу iMovie. Она представляет собой достаточно мощный видеоредактор, позволяющий создать фильм из видео, снятых на iPhone. Например, можно накладывать титры, подписывая те или иные объекты съемки, добавлять фоны и фильтры, а также работать с аудио и наложить музыку. Если вы увлекаетесь аэросъемкой с помощью дрона, то полученное изображение с него можно скинуть на iPad прямо с помощью разъема USB Type C, а затем, с помощью iMovie наложить музыку на видео, поскольку большинство дронов, к сожалению, снимают без звука.

За все двухнедельное путешествие я ни разу не пожалел о том, что оставил лэптоп и фотоаппарат дома. Посмотреть примеры фотографий вы сможете в галерее.