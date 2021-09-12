Какие угрозы несет России неконтролируемая миграция

Прокатившиеся по России массовые драки, в которых в основном участвовали иностранцы, вновь побудили и экспертов, и обычных граждан возобновить дискуссию о плюсах и минусах миграции.

Юрий Жданов убежден: новый закон об условиях въезда и пребывания в России иностранцев нужен уже сегодня. Фото: Александр Корольков

Очевидными представляется и те, и другие. В плюсах - прежде всего - значение иностранной рабочей силы для поддержки экономического роста, в минусах - в первую очередь - полицейские сводки, топовые строки которых прочно заняты совершившими различные преступления (в том числе - экстремистские) гостями страны. Что перевешивает?

Миграция и связанные с ней вот эти плюсы и минусы - серьезная проблема всех развитых стран. И Россия здесь - не исключение. Хотя, по крайней мере, до недавних пор считалось, что если сравнивать, то дела у нас в этой области не очень плохи. Но так ли это сейчас, когда после ослабления антиковидных препонов поток иностранцев, разными путями прибывающих в Россию значительно возрос? Об этом корреспондент "РГ" поговорил с известным криминологом, президентом российской секции Международной полицейской ассоциации, доктором юридических наук, генерал-лейтенантом Юрием Ждановым.

Юрий Николаевич, давайте начнем, как говорят, с начала. Сколько, по вашим данным, находится сейчас в России иностранцев?

Юрий Жданов: За январь - июль в России осуществлено 6 475 509 постановок на миграционный учет иностранных граждан и лиц без гражданства.

Откуда эти гости?

Юрий Жданов: По итогам полугодия две трети поставленных на учет прибыли из Средней Азии: из Узбекистана - 1 869 275, из Таджикистана - 1 073 313, Киргизии - 464 339, Казахстана 225 880.

Они уже получили работу?

Юрий Жданов: Не все. В полтора раза увеличилось количество разрешений на работу иностранным гражданам и лицам без гражданства - 44 488 разрешений. Из них высококвалифицированным специалистам - 25 699, квалифицированным специалистам - 3053. Оформлено 1 115 729 патентов. Количество действительных патентов на конец отчетного периода составило 1 438 730.

По данным МВД России, на миграционный учет было поставлено 265 056 иностранцев, прибывших к нам на учебу. И это не считая 800 тысяч детей мигрантов, которые учатся в школах.

Давайте посчитаем. Итак, из примерно 6,5 миллиона легальных мигрантов, 2 миллиона 356 тысяч зарегистрированы в связи с трудовой деятельностью, еще около 300 тысяч - студенты. А чем заняты остальные почти 4 миллиона человек, официально прошедших регистрацию и поставленных на миграционный учет?

Юрий Жданов: В том-то и вопрос, что точно об этом никто не знает.

А ведь есть еще и нелегальные мигранты. Сколько таких?

Юрий Жданов: По оперативным данным МВД России, в 2021 году число незаконных мигрантов колебалось в пределах 800 тысяч - 1 миллиона человек. В основном это приезжие из стран СНГ.

По данным Института демографии количество нелегальных и полулегальных мигрантов в России на январь прошлого года достигало 10-12 миллионов

Вместе с тем, по оценкам экспертов, минимальное количество нелегальных мигрантов в России сегодня колеблется в пределах 2,5 миллиона человек. А по данным председателя Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрия Крупнова, количество нелегальных и полулегальных мигрантов в России на январь прошлого года достигало 10-12 миллионов. Есть основания считать, что многие из них не смогли или не захотели покинуть Россию в период пандемии.

Но ведь нелегалов выявляют и высылают?

Юрий Жданов: Если вас это утешит, то, по данным МВД России, по итогам семи месяцев направлено 113 833 представлений о неразрешении иностранным гражданам и лицам без гражданства въезда в Россию. Сравните с 10 миллионами возможных нелегалов.

Насколько серьезно наличие такого их количества?

Юрий Жданов: Даже минимальная оценка в 1 миллион нелегальных мигрантов для 146 миллионов населения России - внушительная цифра, вызывающая тревогу о внутренней стабильности и безопасности.

Для сравнения: 2 миллиона незаконных мигрантов в 2021 году для 332-миллионного населения США, и 1,8-3,9 миллиона незаконных мигрантов для 447-миллионного населения Евросоюза, вызывают серьезную озабоченность их правительств. Там призывают не переходить "красную черту", угрожающую национальной безопасности государств, заморозить практику открытых границ, проекты миграционной лояльности и ужесточить миграционное законодательство.

На самом ли деле существует угроза? Или все сильно преувеличено?

Юрий Жданов: Скорее - преуменьшено. Ведь мы можем говорить только о зарегистрированных преступлениях, совершенных мигрантами. А сколько латентных?

Кстати, сколько преступлений совершают мигранты?

Юрий Жданов: По итогам 2020 года количество преступлений и административных правонарушений, связанных с миграцией и мигрантами, составляет более 100 тысяч в год. И это в условиях значительных ограничений, обусловленных развитием пандемии COVID-19.

Звучит слишком обтекаемо. Что они натворили, кроме незаконного пребывания у нас?

Юрий Жданов: Мигранты образуют этнические организованные преступные группировки для совершения общеуголовных преступлений. В частности - совершения хищений, нападений на россиян, в том числе - причинение тяжкого вреда здоровью, убийств. Самая яркая цифра: в прошлом году была пресечена деятельность почти 240 этнических ОПГ, к уголовной ответственности привлечено 45 национальных "авторитетов", занимающих высшее положение в преступной иерархии. В отношении 8 из них принято решение о нежелательности пребывания в России.

Сколько уголовных преступлений на счету таких "гостей"?

Юрий Жданов: По данным МВД России, в январе - июле иностранными гражданами и лицами без гражданства на территории России совершено 21,7 тысячи преступлений, что на 5,4 процента больше, чем за аналогичный период 2020 года. Присутствует весь уголовный комплект: разбои, убийства, грабежи, кражи, изнасилования, мошенничества. Это из общего количества в 100 тысяч всех "околомиграционных" преступлений. Больше всего таких преступлений зарегистрировано в Центральном, Приволжском, Сибирском, Уральском, Южном федеральных округах.

А как насчет экстремистских преступлений?

Юрий Жданов: Ну как же без этого в такой компании! По данным МВД России, в январе - июле всего зарегистрировано 1450 преступлений террористического характера. Это больше на 2,2 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Еще 687 преступлений экстремистской направленности, а это уже больше на 31,1 процента. Конечно, в этих преступлениях участвуют не только мигранты.

А массовые драки? Они, конечно, случались и раньше. Но не так же часто, как этим летом! Это что - какое-то новое явление?

Юрий Жданов: Похоже, да. Фиксируется всплеск публичных массовых конфликтов мигрантов, вызывающих большой общественный резонанс. Так, только за последние три летних месяца практически еженедельно, а в августе - почти ежедневно происходили массовые нарушения общественного порядка, в основном драки. Не буду приводить статистику, она на слуху.

Кто и с кем дерется?

Юрий Жданов: В основном все массовые драки мигрантов происходили с участием граждан среднеазиатских государств - Таджикистана, Узбекистана и Киргизии. И только несколько - с участием жителей северокавказских республик России, в основном - из Дагестана и Чечни. Дрались вблизи рабочих мест или мест проживания мигрантов из Средней Азии.

Драки были спонтанными?

Юрий Жданов: В том-то и дело, что нет. Организаторы этих "мероприятий" специально заранее обсуждали место, время и состав участников конфликтов. Мобилизация представителей диаспор для участия в драке происходила в социальных сетях, особенно через WhatsАpp. И почти половина задержанных полицией - мигранты-нелегалы. Их легче всего мобилизовать на что-то незаконное - им нечего терять.

Сегодня никто не знает, чем заняты почти 4 миллиона официально зарегистрированных мигрантов. Фото: РИА Новости

Почему это происходит именно сейчас, а не зимой или весной?

Юрий Жданов: Так уж совпало, что до срока истечения миграционного моратория - 30 сентября - еще есть время для легализации своего правового статуса. Независимые эксперты среди причин участившихся драк в мигрантской среде называют перераспределение рабочих мест, конкуренцию между вновь прибывшими трудовыми мигрантами, соглашающимися на любые условия труда. Классическая ситуация со штрейкбрехерами, почти по Марксу.

Но ведь один мораторий уже был - до 15 июня. И массовых драк тогда не наблюдалось.

Юрий Жданов: Вот это и настораживает.

Вы хотите сказать, что сейчас кому-то очень выгодно организовать в России регулярные массовые драки мигрантов?

Юрий Жданов: Во всяком случае, очень на это похоже. Полагаю, что эти драки - один из элементов программы действий манипуляторов и провокаторов. В результате активизируются радикально настроенные исламисты (запрещены в РФ), особенно в мигрантской среде на территории России.

Не исключена угроза трансформации провокаторами драк мигрантов в массовые уличные беспорядки, в которые могут быть втянуты и обычные граждане

Именно это соответствует теории "управляемого хаоса", разработанного в ЦРУ. Этот хаос американцам очень нужен в России, особенно после их панического бегства из Афганистана. Правда, они почему-то не понимают (может, образования не хватает?), что хаос, он потому-то и хаос, что управлять им нельзя. А вот прекратить - можно.

Управляемый хаос - это что?

Юрий Жданов: В нашем случае, если очень коротко, - трансформация драк мигрантов в массовые уличные беспорядки и погромы, в которых участвуют уже и остальные граждане. Сценарии могут быть самые разные. Скажем, для начала - вооруженное сопротивление местных жителей гастарбайтерам-погромщикам на фоне якобы бездействия полиции и Росгвардии. Подчеркну - якобы бездействия. Ведь и такое "сопротивление" можно спровоцировать или организовать, лишь бы пролилась кровь, не важно - чья. А там уже можно использовать и социальное недовольство.

Что, на ваш взгляд, надо делать?

Юрий Жданов: Надо сворачивать излишне либеральную миграционную политику "открытых дверей". И ужесточать миграционное законодательство. Причем - срочно.

Почему - срочно?

Юрий Жданов: Считаю, надо успеть отреагировать на возможные осложнения ситуации после 30 сентября, когда закончится "миграционный мораторий".

Ключевой вопрос

Что это за ужесточающие законопроекты?

Юрий Жданов: Прежде всего - законопроект, который МВД инициировало еще 1 марта - "Об условиях въезда (выезда) и пребывания (проживания) в Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства". Его принятие - если оно произойдет - планируется с 1 января 2024 года.

В частности, там такие предложения. От желающих к нам приехать потребуется: оформление единого документа - электронной ID-карты личности мигранта; оформление электронных въездных виз; дактилоскопия отпечатков пальцев иностранных граждан; регистрация на портале госуслуг; постановка на учет в реестр иностранных работников; введение реестра недобросовестных приглашающих лиц; реестр работодателей, приглашающих трудовых мигрантов; недопуск в страну иностранных граждан без подписания "соглашения о лояльности", которое предполагает отказ от участия в несанкционированных собраниях, митингах и пикетах.

Так это минимум от того, что требует от всех въезжающих колыбель демократии - США.

Юрий Жданов: Есть еще кое-что. Устанавливаются три миграционных режима пребывания или проживания в России для иностранцев. Во-первых, режим краткосрочного пребывания - не более девяноста дней суммарно в течение календарного года. Во-вторых, режим долгосрочного пребывания - свыше девяноста дней суммарно в течение календарного года без получения разрешения на постоянное проживание. В-третьих, постоянное проживание, то есть бессрочно. Для получения разрешения на постоянное проживание вводятся общий и упрощенный порядок его получения.

Но это, по сути, либерализация легализации мигрантов...

Юрий Жданов: Есть и ужесточение. В законопроекте вместо двух самостоятельных понятий "административное выдворение" и "депортация" вводится обобщающее понятие "высылка". Для нас так проще избавляться от нежеланных гостей. Это - система мер государственного принудительного воздействия, заключающегося в удалении за пределы Российской Федерации иностранного гражданина.

Как это должно работать?

Юрий Жданов: Предполагается, что высылку будет назначать суд как вид административного наказания. Но иностранца могут выслать и уполномоченные федеральные органы исполнительной власти во внесудебном порядке в иных, установленных проектом федерального закона, случаях.

Своевременный законопроект. Так в чем проблема?

Юрий Жданов: Проблема в сроках. Такой закон нужен уже сегодня. Считаю, что с учетом ситуации вводить его надо с 1 января следующего года.