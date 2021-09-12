Лукашенко принимает участие в стратегическом учении "Запад-2021"

В активной фазе стратегического учения Союзного государства "Запад-2021", которое проходит с 10 по 16 сентября, в воскресенье принимает участие и главнокомандующий Вооруженными Силами Беларуси, информирует пресс-служба Александра Лукашенко.

Военные обозреватели напоминают, что маневры проходят на территории РБ и девяти полигонах Российской Федерации. В Беларуси в учениях принимают участие около 12,8 тысячи военнослужащих, в том числе 2,5 тысячи российских военнослужащих и до 50 казахстанских из состава КСОР ОДКБ.

Кстати, один из основных розыгрышей практических действий войск в рамках совместного учения российских и белорусских войск пройдет на общевойсковом полигоне Обуз-Лесновский под Барановичами. Именно здесь президенту республики доложат о роли и месте региональной группировки войск в "обеспечении военной безопасности Союзного государства на Западном стратегическом направлении, продемонстрируют новые и модернизированные образцы вооружения и военной техники".

Как уже информировал "СОЮЗ", замысел учения носит сугубо оборонительный характер. При его определении были учтены современные подходы к применению войск на основе опыта вооруженных конфликтов последних лет, мероприятий оперативной подготовки, а также форм и способов применения войск, выработанных в вооруженных силах двух государств.

При разработке замысла, сообщают местные новостные порталы, использован один из возможных вариантов развития военно-политической обстановки, предусматривающий обострение международных противоречий до уровня, способного привести к дестабилизации обстановки в регионе, а также развязыванию агрессии против Союзного государства.

В основу положен сценарий возникновения кризисной ситуации нарастания и возникновения конфликта, связанной с возрастанием активности деятельности незаконных вооруженных формирований, сепаратистских и международных террористических организаций, имеющих внешнюю поддержку. При этом территории противоборствующих сторон и государственные границы определены условно.