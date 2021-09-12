Лукашенко рассказал, о чем шел разговор с Путиным в Кремле

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, о чем шла речь на второй части встречи в ночь с четверга на пятницу с российским коллегой Владимиром Путиным в Кремле, информирует БЕЛТА.

"Затянула конкретика - от строительства объектов (в том числе космодром Восточный), заканчивая вопросом вооружений. Мы обсуждали эти проблемы", - уточнил глава государства.

Чтобы не задерживать журналистов, пояснил белорусский лидер, "мы обсудили главные вопросы - основные направления сотрудничества, которые выражаются в 28 союзных программах. И крупные вопросы - энергетика, газ, нефть и так далее". А после пресс-конференции "по предложению Владимира Владимировича вернулись к нему в кабинет, чаю попили, и затянула нас конкретика".

Лукашенко также сообщил, что после того, как белорусская сторона недавно построила школу в Воронеже, поступила просьба о строительстве других социальных объектов еще на $100 млн. "Договорились, чтобы не перегружаться по принятию решений перед Высшим госсоветом, где-то 15 октября будет у нас саммит СНГ и мы обсудим эту конкретику", - пояснил белорусский президент.