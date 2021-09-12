МАГАТЭ и Тегеран договорились продолжать контакты по ядерной сделке

Международная организация по атомной энергии (МАГАТЭ) и Тегеран договорились продолжать контакты в рамках ядерной сделки. В субботу глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси прибыл в Тегеран для переговоров с иранскими официальными лицами.

Казем Гарибабади, посланник Ирана в МАГАТЭ, сообщил в Twitter, что в воскресенье он встретится с вице-президентом Ирана и главой атомной организации страны Мохаммедом Эслами. Гарибабади также сказал, что стороны выступят с совместным заявлением. Это первый визит Гросси в страну с момента вступления в должность нового президента Ирана Эбрагима Раиси. Иран, отмечает Reuters, разрешит наблюдательному органу ООН по ядерной энергии обслуживать камеры наблюдения на иранских ядерных объектах. Переговоры с Гросси были нацелены на ослабление противостояния между Тегераном и Западом, поскольку оно угрожает эскалацией и срывом диалога МАГАТЭ о возобновлении ядерной сделки с Ираном.

Переговоры между Ираном и мировыми державами об ограничении ядерной программы Ирана в обмен на снятие санкций не велись с июня, а Раиси вступил в должность в августе. По данным источников западных медиа, на встрече Гросси с руководством Ирана обсуждались два основных вопроса: отмена американских санкций, введенных администрацией бывшего президента Дональда Трампа после того, как она вышла из сделки, заключенной Ираном с группой 5 + 1 (Россия, Китай, США, Франция, Германия, Великобритания) и возвращение Ирана к соблюдению ограничений, наложенных на его ядерную программу. Санкции в отношении Тегерана были восстановлены в 2018 году Трампом, который в одностороннем порядке вывел свою страну из международного соглашения 2015 года, которое, как предполагалось, определяло ядерную программу Ирана .

Напомним, что в феврале этого года Иран и МАГАТЭ объявили, что "они нашли компромисс, чтобы поддерживать наблюдение за ядерной деятельностью", несмотря на ограничения, введенные Тегераном. Это соглашение предусматривало сохранение количества инспекторов на месте, а также возможность проведения проверок без предварительного уведомления. Принятый в декабре 2020 года парламентом Исламской Республики закон обязывал его правительство "не предоставлять записи" камер наблюдения, установленных на атомных объектах, в МАГАТЭ.