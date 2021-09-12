Есть новости, вызывающие шок, оторопь, даже отчаяние. А есть те, которые вызывают отвращение на физиологическом уровне. Вот одна из них.

По сообщениям газеты Daily Mail Australia, власти австралийского штата Новый Южный Уэльс захотели разрешить детям в возрасте от трех лет самостоятельно выбирать себе гендер. Это не игрушечный робот или новая онлайн-игра. Это - половая идентификация.

Согласно рекомендациям Правительства штата Новый Южный Уэльс, трехлетним детям следует предоставить возможность выбрать то местоимение, которое они предпочтут для обращения к себе. Помимо традиционных "он" и "она" предлагается включить в перечень местоимение "они" для тех, кто видит себя вне бинарной системы полов.

Вы думаете, что это безумная инициатива региональных властей? Нет, это уже мировая тенденция.

В марте этого года Датский совет по этике рекомендовал государственным органам позволить десятилетним детям юридическую смену пола. В июле - Правительство Шотландии предложило педагогам обращаться к детям в школах и подготовительных классах начиная с четырехлетнего возраста в соответствии с тем полом и именем, что они выбирают сами (при этом делать это можно без ведома родителей).

Уже два года, как в Англии запущена кампания за отмену раздельных туалетов в учебных заведениях, а британские парламентарии призывают унифицировать школьную форму для мальчиков и девочек.

Теперь чиновники в Сиднее подняли градус безумия на новую высоту - снизили "возраст гендерного ориентирования" до трех лет. Три года - по их мнению, тот самый момент, когда ребенку уже пора бы и определиться.

Пока еще на Западе раздаются здравые голоса. Научный сотрудник Института общественных связей доктор Б.д'Абрера заявила, что малые дети не понимают концепцию пола, им неведомо значение местоимений, поэтому инициатива властей неуместна. Госпожа д'Абрера была очень аккуратна в высказываниях. Видимо, потому что она ученый. А над наукой по этим вопросам на Западе доминирует политика.

Давайте на чистоту. Человека заставляют делать противоестественный выбор, выдавая его за человеческое естество. Подросткам не просто рекламируют, а упорно навязывают извращенное понимание пола и гендера. Активно используются при этом современные медийные средства - продукция массовой культуры. С 2015 года на американском телеканале TLC в формате "реалити-шоу" транслируется сериал "Джаз - это я" о трансгендере-подростке и детской гормональной терапии, предшествующей хирургической коррекции пола. В многосерийном фильме настойчиво и прицельно демонстрируется, как это "нормально" и даже "круто" быть подростком-трансгендером. Этот образ вбивается в головы зрителей с каждой новой серией. Я выдержала пять. Сломалась на походе мальчика/девочки Джаз к врачу для выбора по каталогу своих вторично-первичных половых признаков. Да, 13-летнему ребёнку взрослые дяди и тети показывали картинки причинных мест, рассказывая о вариациях их функционирования в случае выбора того или иного способа хирургической операции. Знаете, это не для слабонервных сериал. Потому что он не художественный. Это прямая трансляция жизни - ее "новых нормальностей".

Если вы думаете, что это нишевый, никому не интересный кинопродукт, то вы заблуждаетесь. Он продляется каждый год и уверенно держится в американских ТВ-рейтингах.

На мой взгляд, построен он по принципу "Стокгольмского синдрома", когда жертва начинает любить своего палача. Жертвы - зрители, постепенно примиряющиеся с мыслью об издевательстве над их собственным здравым смыслом и критическим мышлением.

Наша либеральная тусовка нередко начинает по-деградански хихикать, когда речь заходит о серьёзном разговоре на тему. Я слышу крики: "Вы все врёте!" и "Хватит пугать!". Несколько приведенных примеров выше наглядно демонстрируют, что ситуация стремительно меняется в сторону "новых нормальностей".

Это не отдельные явления. Меняется мир. Его меняют. И все это происходит в глобальном масштабе. Ползучее зловонное безумие.

А теперь загадка. Кто сказал: "Я считаю, что брак - это союз мужчины и женщины. Для меня это также и освященный союз. К его созданию прикладывает руку Господь"?

Какой-то христианский пастор? Исламский проповедник? Быть может, талиб? Традиционалист-почвенник? Покойный Дмитрий Смирнов? Нет. Эти слова произнес кандидат в Президенты от Демократической партии США Барак Обама в 2008 году. То есть еще 12 лет назад услышать такое от главного демократа Америки было абсолютно нормально. Сейчас это заявление выглядело бы в рамках американской внутриполитической повестки как ретроградное, ультраконсервативное, а демократ с такими ценностями был бы "обчирикан" в "Твиттере" и с позором изгнан из "Инстаграма".

Прошло всего чуть больше 10 лет, а по всему свету узакониваются десятки, да что там - до сотни гендеров, принимаются точечные региональные законы, вторгающиеся в самую суть человеческого существа.

Одно время англоязычный "Фейсбук" предлагал выбрать своим пользователям для себя вариант из 58 гендеров, включая "трансмаскулинный", "отрицающий систему двух полов" и "межполовой".

Теперь эксперименты проводят на детях. Целенаправленно и, думаю, скоординированно.

Мы имеем дело с новым типом политической концепции - ультрабиополитикой. Это не первая попытка. С человечеством такой эксперимент пытались провести адепты нацистской евгеники. Нацисты измеряли черепа и носы, хотели вывести нового человека. Нынешний либеральный Левиафан пошел дальше. Задача ещё более человеконенавистническая - не вывести нового человека, а заставить человека изменить самого себя, отрекаясь от собственной идентичности и порабощаясь.

Так зло над нами ещё не потешалось.

На наших глазах зародилась и институализируется социальная педофилия.

За "радужными перспективами раскрепощения" скрывается извращенное, уродское мировоззрение.

Нам продают это как борьбу с гомофобией и лекарство от страданий, но это настоящая война с остатками личной свободы, порабощение человека с детства под дулом либеральной диктатуры.

Нам говорят, что это прогресс. Звучит, вроде бы, позитивно, потому что нас приучали к неправильному толкованию этого слова. Прогресс - не движение к лучшему. Прогресс - это развитие процесса. А вот в какую сторону и с каким результатом зависит от заданных изначально параметров. Проверочное словосочетание - "прогрессирующая болезнь". Это тот самый случай.

Нас убеждают, что это свобода. А на самом деле это вседозволенность порока и высвобождение извращения от ответственности.