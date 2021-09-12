Мэр Парижа Анн Идальго претендует на Елисейский дворец

Мэр Парижа Анн Идальго в воскресенье, 12 сентября, заявила о своем намерении баллотироваться в президенты Франции, сообщают информагентства DPA и AFP. При благополучном для нее исходе выборов в апреле 2022 года эта 62-летняя член Социалистической партии может стать первой женщиной-президентом Франции и первым главой республики с двойным гражданством.

Анн Идальго родилась в семье рабочего и швеи в Испании и соответственно имеет подданство испанской короны. Политическую карьеру она начала в 1984 году с должности инспектора по трудовым отношениям в одной из французских коммун, затем занимала ряд разных правительственных постов. В 2001 году назначена помощником мэра Парижа. А в 2014 году избрана мэром столицы Франции и переизбрана в 2020 году.

На этом посту приобрела известность как самоотверженная поборница охраны окружающей среды. При ней, кстати, увеличилось число велосипедных дорожек в столице, она же ввела ограничение скорости автомобилей в городе до 30 км/час, за небольшим исключением. Все это ради чистоты воздуха в Париже. Не секрет, что главной своей задачей, если будет избрана президентом, Идальго обозначила решение экологических проблем и даже пообещала подготовить пятилетний план отказа от органического топлива в пользу возобновляемых источников энергии. Не менее важным направлением своей работы в качестве главы государства она считает пересмотр зарплат работников сферы образования.

Обещания - обещаниями, но каковы шансы у дамы быть все же избранной. По свежим опросам, они не велики. Аналитики предрекают ей сегодня семь-девять процентов голосов, чего совсем недостаточно для участия во втором туре голосования. Да к тому же, несмотря на поддержку со стороны первого секретаря соцпартии Оливье Фор, Анн Идальго еще предстоит пройти через внутрипартийные праймериз.

Тем не менее даже при одобрении однопартийцев ей все равно будет довольно трудно соревноваться с такими опытными политиками, как, например, нынешний президент Эмманюэль Макрон, который пока не заявил о своем желании остаться главой государства, кандидатом от партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен и бывшим переговорщиком с Лондоном от Евросоюза о брексите Мишелем Барнье.

Видимо, единственное, на что стоит уповать Анн Идальго, - это тот факт, что должность мэра Парижа когда-то послужила своего рода трамплином консерватору Жаку Шираку для попадания в президентское кресло в Елисейском дворце.