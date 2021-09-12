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12.09.2021 16:58
Рубрика: Культура

Милен Фармер 60 лет: Портрет неординарной певицы

Текст: Максим Макарычев
Культовая и, пожалуй, самая известная французская певица Милен Фармер отмечает свое 60-летие в воскресенье, 12 сентября.
Фото: Алекс Магнус/РИА Новости Фото: Алекс Магнус/РИА Новости
Фото: Алекс Магнус/РИА Новости

С середины 1980-х она находится на вершине музыкального Олимпа Европы, культивируя совершенно уникальную манеру исполнения. Ее шоу с постоянно сменяющимися большими декорациями, признаны одними из самых красочных в мире.

Фото: Valery HACHE / AFP
Французская певица Милен Фармер отпразднует юбилей на Первом канале

Как пишет популярное женское французское издание Journal des femmes, она "гипнотизирует нас почти 40 лет".

1. "Свободный электрон", "вечно молодая", "мятежная душа", "красный ангел", "неуловимый провокатор", "пузырь тайны", "рыжеволосая бестия" - какие только эпитеты не использовали критики, чтобы дать определение Милен Фармер. С момента выхода своей первой песни "Maman a Tact" в 1984 году певица, как никто другой, хранила в секрете информацию о своем творчестве и личной жизни. Все коммуникации вокруг выступлений певицы действительно заблокированы до такой степени, что она до сих пор не присоединилась к социальным сетям и крайне редко дает интервью. В последний раз Милен появилась на первой полосе журнала "Télé Star" от 6 сентября 2021 года с красивой фотографией, сделанной во время подъема по лестнице 6 июля на Каннском кинофестивале. Издание сообщило, что певица готовит свой новый альбом в атмосфере строжайшей секретности. Ее последний альбом Disobedience был выпущен три года назад, 28 сентября 2018 года. С 2005 года между двумя студийными альбомами Милен обычно проходит три года.

2. Милен Готье (Фармер) родилась 12 сентября 1961 года - в Пьерфонде (район Монреаля) в Квебеке. Его отец Макс Готье, дорожный инженер, младший член семьи из четырех детей, работал на строительстве плотины Маникуаган. В Квебеке Милен провела первые восемь лет своей жизни. Ее мать Маргарита Мартин была домохозяйкой, заботясь о Милен, о ее старшей сестре Брижит и брате Жан Лу, родившемуся в 1969 году. Милен признавалась, что она хранит мало воспоминаний из детства, кроме "белизны съеденного ею снега" и знаменитого канадского кленового сиропа. Милен проявляла заботу о животных, что впоследствии вызовет у нее желание стать ветеринаром. В школе Милен была довольно замкнутой ученицей, которая практически не общалась со сверстницами. "Я не была сорванцом! С детства я никогда не любила играть в куклы. Я всегда предпочитала компанию и игры для мальчиков. Конечно, это должно было повлиять на мой характер", - признавалась она в интервью журналу "ОК!".

В начале 1970-х Милен и ее семья вернулись во Францию. Они поселились в пригороде Парижа в Виль д'Авре. Милен очень плохо адаптировалась в родной стране своих родителей. Одноклассники долгое время издевались над ее канадским акцентом. Позже она признавалась, что "изоляция пригорода заменила ей гораздо более веселую канадскую вселенную". В десять лет Милен выиграла конкурс вокалистов. Ей вручили главный приз - книгу "Белый кролик". В подростковом возрасте она проводила часть лета, навещая больных детей в лечебных учреждениях. Ее любовь к животным заставила его записаться на уроки верховой езды в Сомюре. Она прекратила их после серьезного падения с лошади в возрасте 16 лет. "В другой жизни, я думаю, моя любовь к животным одержит победу. В идеале я была бы и ветеринаром, и приютом для них", - призналась она в одном из интервью.

3. Милен поступила театральную школу в Кур Флоран, успела сыграть роль Зезетт в пьесе "Дед Мороз - мусор", поставленной ее другом Тьерри Мюглером. Закончив школу, она перебивалась случайными заработками, сначала как помощник стоматолога, а затем гинеколога. Она также пробует свои силы в мире рекламы, сначала появившись с рекламой мебели, затем в различных роликах, в том числе в рекламе ножниц Fiskars. В то же время она формировала свою собственную литературную культуру, особенно увлекшись произведениями Эдгара Аллана По и поэзией Бодлера. Тексты ее композиций глубоко символичны, полны образности и метафор.

4. В 1984 году она встретилась с режиссером и композитором Лораном Бутонна, который стал главным человеком из мира искусства в ее жизни, дав старт ее карьере и сняв все ее культовые клипы 1980-1990-х годов. Певице приписывали роман с Бутонна, однако они оба говорили, что их связывают дружеские отношения. Фармер ни разу не была замужем, у нее нет детей. "Я не замужем, живу с капуцином. Он не монах, а маленькая обезьянка", - сказала Фармер в одном из недавних интервью. Она является музой легендарного модельера Жана-Поля Готье, который делает для нее все сценические костюмы. Между певцом и кутюрье возникла настоящая дружба и взаимное вдохновение. "Я не могу достаточно отблагодарить Жан-Поля Готье за его щедрость, его безумие, его скромность", - сказала она. В повседневной жизни Фармер одевается в простые платья, даже в матросские топики, и носит каблуки.

Фото: REUTERS
Стинг представил альбом Duets с Эриком Клэптоном и Милен Фармер

5. Милен дебютировала в качестве певицы в 1984 году после кастинга, организованного Лораном Бутонна и Жеромом Даханом, которые написали песню "Maman A Tort". В песне рассказывалась история американской актрисы 1930-х годов Фрэнсис Фармер, которую мать отправила в психиатрическую больницу. Бутонна и Дахан искали девушку, способную сыграть этого персонажа. Когда на кастинге появилась Милен Готье, выбор стал очевиден. "Мы приняли ее сразу же. Нам казалось, что в ее лице именно наш персонаж только что вышел из больницы с ее длинными волосами, на грани психоза", - вспоминал Бутонна в книге "Милен Фармер - звезда с двумя лицами". Так она записала свою первую песню и подписала контракт со звукозаписывающей компанией RCA. Затем она выбрала свой сценический псевдоним Милен Фармер в память о Фрэнсис Фармер. С помощью ее менеджера Бертрана Ле Пейджа песня "Моя мама ошибается" стала очень успешной, сингл был продан в количестве более 100 тысяч экземпляров и ротировался на многочисленных радиостанциях во Франции, отмечается на официальном сайте певицы. Настоящий успех пришел к ней только в 1986 году. "Libertine" стал ее первым синглом, вошедшим в топ-50 композиций Франции, и был выпущен за несколько дней до ее первого альбома "Cendres de lune" ("Лунный пепел"). Милен Фармер покрасила волосы и приобрела особую, "огненную", внешность, отличающую ее от других певиц. Клип на "Libertine" режиссера Лорана Бутонна, настоящий короткометражный фильм, произвел революцию в мире музыкальных клипов во Франции и породил дуэт Фармер - Бутонна в этой области. Она появилась обнаженной в клипе "Libertine", но отказалась от предложений журналов позировать в наряде Евы. "Я больше не хочу, чтобы мое тело уходило в дома. Я познала любовь очень поздно по сравнению с молодыми женщинами моего возраста. Я отказываюсь говорить на эту тему. Я больше не хочу вспоминать ни о чем, кроме моей первой любви к учителю, который меня очаровал! С тех пор у меня были очень сложные отношения с мужчинами", - признавалась она в одном из интервью в 1980-е годы.

6. Милен Готье - Фармер быстро стала звездой французской музыки. Однако она придерживалась неизменной осмотрительности и редко появлялась на публике, поскольку была травмирована ужасным событием, произошедшим в 1991 году. Тогда ее фанат хладнокровно убил Жана-Франсуа Пигальо, администратора звукозаписывающей компании Polydor, который отказался раскрыть ему адрес Милен Фармер. В 1996 году ее ждала очередная драма. Ее брат Жан-Лу Готье погиб в возрасте 36 лет в дорожно-транспортном происшествии недалеко от своего дома в Сен-Клу.

7. В ноябре 1988-го Милен выиграла престижную премию Victoire de la Musique ("Победа музыки") и была признана певицей года во Франции. В мае 1989 года Милен Фармер впервые выступила в большом гастрольном тур "Tour 89", который собрал более 300 тысяч зрителей по всей Франции, включая одну неделю выступлений во Дворце спорта в Париже, а также Бельгии и Швейцарии. Тур из 45 концертов завершился в декабре выступлением в знаменитом концертном холле Bercy в Париже. После нескольких месяцев отдыха и продвижения альбома "So be I ..." в Европе 18 марта 1991 года Милен Фармер выпустила, пожалуй, свой самый известный, девятиминутный сингл и клип режиссера Бутонна "Désenchantée" ("Разочарованная"). Он имел огромный успех: было продано более 800 тысяч его копий и девять недель подряд композиция находилась в топ-50 песен Франции. Ее третий альбом - "Другой ..." вышел 8 апреля 1991 года. Он будет сертифицирован как бриллиантовый альбом и приблизится к 2 миллионам проданных копий во Франции. В 1993 году Милен получила награду на World Music Awards в Монте-Карло за лучшую в мире продажу пластинок французской певицы. Милен Фармер в 1994-1995 годах взяла паузу на много месяцев, чтобы подвести итоги и записать свой четвертый альбом в Калифорнии. Она меняет имидж и признается, что "находит себя". Диск "Anamorphosée" ("Аморфный"), выпущенный 17 октября 1995 года, представляет собой неожиданный альбом с большим количеством рок-пассажей, подчеркивая более женственный и сексуальный образ певицы. Альбом "Live à Bercy" ("Концерт в Берси") вышел 20 мая 1997 года и был продан тиражом почти 900 тысяч копий, что стало рекордом для записей "живых концертов". Милен Фармер записывает свой новый альбом в США с Лораном Бутонна. Пятый студийный альбом "Innamoramento", объявленный альбомом года, был выпущен 7 апреля 1999 года и преподнес много сюрпризов. Милен сама сочинила музыку для нескольких песен. 23 апреля 2003 года в книжных магазинах появилась философская сказка "Лиза-Лу и сказочница", написанная и проиллюстрированная Милен.

8. Милен Фармер обладает "экзистенциальной застенчивостью". В этом она призналась в интервью Le Parisien. "Кто-то из моих близких часто говорит обо мне, что я волк, тот, кто живет в глубине леса, и когда приходит время выходить на сцену, я якобы становлюсь оборотнем. Но это не так. Я не осознаю этого. Я выхожу на сцену, а зал кажется мне пустым. Внутренний страх быть брошенной существовал во мне с детства", - сказала она в интервью.

Фото: youtube/ Little Big
Little Big выпустили сингл Turn It Up с музыкантом Оливером Три

9. Шестой студийный альбом "Before the shadow" ("Перед тенью") был выпущен только 4 апреля 2005 года. Хитами стали композиции "Fuck them all", "QI" , "Redonne-moi" , "Любовь - это ничто…" , "Может быть, ты ". Несмотря на кризис на рынке звукозаписи, во Франции было продано более 500 тысяч копий, а "Before the shadow" получил трижды платиновый статус. В январе 2006 года Милен дала тринадцать выступлений в парижском концертном зале Берси. Билеты на концерты были распроданы за несколько месяцев до выступлений. В 2009 году Милен Фармер стала первой французской певицей, выступившей на построенном к чемпионату мира по футболу во Франции стадионе "Стад де Франс". Более 80 тысяч билетов на ее концерт, в основном через интернет, были распроданы менее чем за два часа.

10. У Милен Фармер есть все таланты, даже способность красиво падать. В 2010 году во время ужина в Елисейском дворце, организованного Николя Саркози по случаю визита президента России Дмитрия Медведева, певица трижды споткнулась о ступеньки Елисейского дворца. Запечатленная фотографами, певица вставала на ноги и ослепительно улыбалась, доказывая, что "смешное не убивает".

11. 19 января 2018 года первый сингл с одиннадцатого студийного альбома Милен Фармер "Rolling Stone", созданный и спродюсированный Федером, стал доступен для потоковой передачи и загрузки. Он стал номером 1 по продажам альбомов во Франции. 14 марта 2018 года на французские экраны вышел фильм Паскаля Ложье "Страна призраков", в котором Милен играет роль Полины. Отзывы критиков были позитивные и все хвалили работу Фармер. Этот фильм жанра авторского кино собрал 250 тысяч зрителей во Франции, что является хорошим показателем для подобного фильма.

12. Как сообщил телеканал RTBF, во Франции в честь юбилея певицы в сентябре планируется выпуск альбомов в роскошных версиях, таких как переиздание диска Before the Shadow, с инструментальными композициями, неизданными треками, DVD и различными сборниками песен.

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