Милен Фармер 60 лет: Портрет неординарной певицы

Культовая и, пожалуй, самая известная французская певица Милен Фармер отмечает свое 60-летие в воскресенье, 12 сентября.

С середины 1980-х она находится на вершине музыкального Олимпа Европы, культивируя совершенно уникальную манеру исполнения. Ее шоу с постоянно сменяющимися большими декорациями, признаны одними из самых красочных в мире.

Как пишет популярное женское французское издание Journal des femmes, она "гипнотизирует нас почти 40 лет".

1. "Свободный электрон", "вечно молодая", "мятежная душа", "красный ангел", "неуловимый провокатор", "пузырь тайны", "рыжеволосая бестия" - какие только эпитеты не использовали критики, чтобы дать определение Милен Фармер. С момента выхода своей первой песни "Maman a Tact" в 1984 году певица, как никто другой, хранила в секрете информацию о своем творчестве и личной жизни. Все коммуникации вокруг выступлений певицы действительно заблокированы до такой степени, что она до сих пор не присоединилась к социальным сетям и крайне редко дает интервью. В последний раз Милен появилась на первой полосе журнала "Télé Star" от 6 сентября 2021 года с красивой фотографией, сделанной во время подъема по лестнице 6 июля на Каннском кинофестивале. Издание сообщило, что певица готовит свой новый альбом в атмосфере строжайшей секретности. Ее последний альбом Disobedience был выпущен три года назад, 28 сентября 2018 года. С 2005 года между двумя студийными альбомами Милен обычно проходит три года.

2. Милен Готье (Фармер) родилась 12 сентября 1961 года - в Пьерфонде (район Монреаля) в Квебеке. Его отец Макс Готье, дорожный инженер, младший член семьи из четырех детей, работал на строительстве плотины Маникуаган. В Квебеке Милен провела первые восемь лет своей жизни. Ее мать Маргарита Мартин была домохозяйкой, заботясь о Милен, о ее старшей сестре Брижит и брате Жан Лу, родившемуся в 1969 году. Милен признавалась, что она хранит мало воспоминаний из детства, кроме "белизны съеденного ею снега" и знаменитого канадского кленового сиропа. Милен проявляла заботу о животных, что впоследствии вызовет у нее желание стать ветеринаром. В школе Милен была довольно замкнутой ученицей, которая практически не общалась со сверстницами. "Я не была сорванцом! С детства я никогда не любила играть в куклы. Я всегда предпочитала компанию и игры для мальчиков. Конечно, это должно было повлиять на мой характер", - признавалась она в интервью журналу "ОК!".

В начале 1970-х Милен и ее семья вернулись во Францию. Они поселились в пригороде Парижа в Виль д'Авре. Милен очень плохо адаптировалась в родной стране своих родителей. Одноклассники долгое время издевались над ее канадским акцентом. Позже она признавалась, что "изоляция пригорода заменила ей гораздо более веселую канадскую вселенную". В десять лет Милен выиграла конкурс вокалистов. Ей вручили главный приз - книгу "Белый кролик". В подростковом возрасте она проводила часть лета, навещая больных детей в лечебных учреждениях. Ее любовь к животным заставила его записаться на уроки верховой езды в Сомюре. Она прекратила их после серьезного падения с лошади в возрасте 16 лет. "В другой жизни, я думаю, моя любовь к животным одержит победу. В идеале я была бы и ветеринаром, и приютом для них", - призналась она в одном из интервью.

3. Милен поступила театральную школу в Кур Флоран, успела сыграть роль Зезетт в пьесе "Дед Мороз - мусор", поставленной ее другом Тьерри Мюглером. Закончив школу, она перебивалась случайными заработками, сначала как помощник стоматолога, а затем гинеколога. Она также пробует свои силы в мире рекламы, сначала появившись с рекламой мебели, затем в различных роликах, в том числе в рекламе ножниц Fiskars. В то же время она формировала свою собственную литературную культуру, особенно увлекшись произведениями Эдгара Аллана По и поэзией Бодлера. Тексты ее композиций глубоко символичны, полны образности и метафор.

4. В 1984 году она встретилась с режиссером и композитором Лораном Бутонна, который стал главным человеком из мира искусства в ее жизни, дав старт ее карьере и сняв все ее культовые клипы 1980-1990-х годов. Певице приписывали роман с Бутонна, однако они оба говорили, что их связывают дружеские отношения. Фармер ни разу не была замужем, у нее нет детей. "Я не замужем, живу с капуцином. Он не монах, а маленькая обезьянка", - сказала Фармер в одном из недавних интервью. Она является музой легендарного модельера Жана-Поля Готье, который делает для нее все сценические костюмы. Между певцом и кутюрье возникла настоящая дружба и взаимное вдохновение. "Я не могу достаточно отблагодарить Жан-Поля Готье за его щедрость, его безумие, его скромность", - сказала она. В повседневной жизни Фармер одевается в простые платья, даже в матросские топики, и носит каблуки.

5. Милен дебютировала в качестве певицы в 1984 году после кастинга, организованного Лораном Бутонна и Жеромом Даханом, которые написали песню "Maman A Tort". В песне рассказывалась история американской актрисы 1930-х годов Фрэнсис Фармер, которую мать отправила в психиатрическую больницу. Бутонна и Дахан искали девушку, способную сыграть этого персонажа. Когда на кастинге появилась Милен Готье, выбор стал очевиден. "Мы приняли ее сразу же. Нам казалось, что в ее лице именно наш персонаж только что вышел из больницы с ее длинными волосами, на грани психоза", - вспоминал Бутонна в книге "Милен Фармер - звезда с двумя лицами". Так она записала свою первую песню и подписала контракт со звукозаписывающей компанией RCA. Затем она выбрала свой сценический псевдоним Милен Фармер в память о Фрэнсис Фармер. С помощью ее менеджера Бертрана Ле Пейджа песня "Моя мама ошибается" стала очень успешной, сингл был продан в количестве более 100 тысяч экземпляров и ротировался на многочисленных радиостанциях во Франции, отмечается на официальном сайте певицы. Настоящий успех пришел к ней только в 1986 году. "Libertine" стал ее первым синглом, вошедшим в топ-50 композиций Франции, и был выпущен за несколько дней до ее первого альбома "Cendres de lune" ("Лунный пепел"). Милен Фармер покрасила волосы и приобрела особую, "огненную", внешность, отличающую ее от других певиц. Клип на "Libertine" режиссера Лорана Бутонна, настоящий короткометражный фильм, произвел революцию в мире музыкальных клипов во Франции и породил дуэт Фармер - Бутонна в этой области. Она появилась обнаженной в клипе "Libertine", но отказалась от предложений журналов позировать в наряде Евы. "Я больше не хочу, чтобы мое тело уходило в дома. Я познала любовь очень поздно по сравнению с молодыми женщинами моего возраста. Я отказываюсь говорить на эту тему. Я больше не хочу вспоминать ни о чем, кроме моей первой любви к учителю, который меня очаровал! С тех пор у меня были очень сложные отношения с мужчинами", - признавалась она в одном из интервью в 1980-е годы.

6. Милен Готье - Фармер быстро стала звездой французской музыки. Однако она придерживалась неизменной осмотрительности и редко появлялась на публике, поскольку была травмирована ужасным событием, произошедшим в 1991 году. Тогда ее фанат хладнокровно убил Жана-Франсуа Пигальо, администратора звукозаписывающей компании Polydor, который отказался раскрыть ему адрес Милен Фармер. В 1996 году ее ждала очередная драма. Ее брат Жан-Лу Готье погиб в возрасте 36 лет в дорожно-транспортном происшествии недалеко от своего дома в Сен-Клу.

7. В ноябре 1988-го Милен выиграла престижную премию Victoire de la Musique ("Победа музыки") и была признана певицей года во Франции. В мае 1989 года Милен Фармер впервые выступила в большом гастрольном тур "Tour 89", который собрал более 300 тысяч зрителей по всей Франции, включая одну неделю выступлений во Дворце спорта в Париже, а также Бельгии и Швейцарии. Тур из 45 концертов завершился в декабре выступлением в знаменитом концертном холле Bercy в Париже. После нескольких месяцев отдыха и продвижения альбома "So be I ..." в Европе 18 марта 1991 года Милен Фармер выпустила, пожалуй, свой самый известный, девятиминутный сингл и клип режиссера Бутонна "Désenchantée" ("Разочарованная"). Он имел огромный успех: было продано более 800 тысяч его копий и девять недель подряд композиция находилась в топ-50 песен Франции. Ее третий альбом - "Другой ..." вышел 8 апреля 1991 года. Он будет сертифицирован как бриллиантовый альбом и приблизится к 2 миллионам проданных копий во Франции. В 1993 году Милен получила награду на World Music Awards в Монте-Карло за лучшую в мире продажу пластинок французской певицы. Милен Фармер в 1994-1995 годах взяла паузу на много месяцев, чтобы подвести итоги и записать свой четвертый альбом в Калифорнии. Она меняет имидж и признается, что "находит себя". Диск "Anamorphosée" ("Аморфный"), выпущенный 17 октября 1995 года, представляет собой неожиданный альбом с большим количеством рок-пассажей, подчеркивая более женственный и сексуальный образ певицы. Альбом "Live à Bercy" ("Концерт в Берси") вышел 20 мая 1997 года и был продан тиражом почти 900 тысяч копий, что стало рекордом для записей "живых концертов". Милен Фармер записывает свой новый альбом в США с Лораном Бутонна. Пятый студийный альбом "Innamoramento", объявленный альбомом года, был выпущен 7 апреля 1999 года и преподнес много сюрпризов. Милен сама сочинила музыку для нескольких песен. 23 апреля 2003 года в книжных магазинах появилась философская сказка "Лиза-Лу и сказочница", написанная и проиллюстрированная Милен.

8. Милен Фармер обладает "экзистенциальной застенчивостью". В этом она призналась в интервью Le Parisien. "Кто-то из моих близких часто говорит обо мне, что я волк, тот, кто живет в глубине леса, и когда приходит время выходить на сцену, я якобы становлюсь оборотнем. Но это не так. Я не осознаю этого. Я выхожу на сцену, а зал кажется мне пустым. Внутренний страх быть брошенной существовал во мне с детства", - сказала она в интервью.

9. Шестой студийный альбом "Before the shadow" ("Перед тенью") был выпущен только 4 апреля 2005 года. Хитами стали композиции "Fuck them all", "QI" , "Redonne-moi" , "Любовь - это ничто…" , "Может быть, ты ". Несмотря на кризис на рынке звукозаписи, во Франции было продано более 500 тысяч копий, а "Before the shadow" получил трижды платиновый статус. В январе 2006 года Милен дала тринадцать выступлений в парижском концертном зале Берси. Билеты на концерты были распроданы за несколько месяцев до выступлений. В 2009 году Милен Фармер стала первой французской певицей, выступившей на построенном к чемпионату мира по футболу во Франции стадионе "Стад де Франс". Более 80 тысяч билетов на ее концерт, в основном через интернет, были распроданы менее чем за два часа.

10. У Милен Фармер есть все таланты, даже способность красиво падать. В 2010 году во время ужина в Елисейском дворце, организованного Николя Саркози по случаю визита президента России Дмитрия Медведева, певица трижды споткнулась о ступеньки Елисейского дворца. Запечатленная фотографами, певица вставала на ноги и ослепительно улыбалась, доказывая, что "смешное не убивает".

11. 19 января 2018 года первый сингл с одиннадцатого студийного альбома Милен Фармер "Rolling Stone", созданный и спродюсированный Федером, стал доступен для потоковой передачи и загрузки. Он стал номером 1 по продажам альбомов во Франции. 14 марта 2018 года на французские экраны вышел фильм Паскаля Ложье "Страна призраков", в котором Милен играет роль Полины. Отзывы критиков были позитивные и все хвалили работу Фармер. Этот фильм жанра авторского кино собрал 250 тысяч зрителей во Франции, что является хорошим показателем для подобного фильма.

12. Как сообщил телеканал RTBF, во Франции в честь юбилея певицы в сентябре планируется выпуск альбомов в роскошных версиях, таких как переиздание диска Before the Shadow, с инструментальными композициями, неизданными треками, DVD и различными сборниками песен.