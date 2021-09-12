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12.09.2021 09:25
Рубрика: В мире

"Нафтогаз" подтвердил закупки более дорогого газа

Текст: Марина Алешина
Фото: Павел Львов/РИА Новости Фото: Павел Львов/РИА Новости
Фото: Павел Львов/РИА Новости

В "Нафтогазе Украины" пожаловались на высокие цены на газ. При этом в Киеве с гордостью называют столь невыгодный для страны импорт топлива в обход России залогом "энергетической безопасности" республики. Такие заявления сделал глава "Нафтогаза" Юрий Витренко.

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На форуме YES Brainstorming господин Витренко подтвердил, что Украина вынуждена закупать газ по очень высокой цене. "Но энергетическая безопасность страны для нас является приоритетом и, несмотря на высокие цены, мы импортируем газ на Украину", - цитирует украинского топ-менеджера "РИА Новости" со ссылкой на канал "Украина 24".

По его словам, сейчас в украинских подземных хранилищах накоплено почти 19 миллиардов кубов. Дело в том, что с 2015 года Украина больше не закупает газ напрямую у РФ, а фактически перекупает его у Европы, напоминает агентство.

С 2020 года, когда закончились условия контракта с "Газпромом" по транзиту, Киев полностью перешел на схему так называемого виртуального реверса. Украинские власти торжественно объявили о "независимости" от российского газа, хотя новая схема явно невыгодна украинским налогоплательщикам.

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