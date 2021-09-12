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Названа дата премьеры фильма про чернокожую русалочку от Disney

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    12.09.2021, 20:20
Текст:   Богдан Бобров

У киноадаптации классического мультфильма "Русалочка" от Disney появлялась дата премьеры.

Фото: kinopoisk.ru
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Как пишет Wrap, картина доберется до кинотеатров 26 мая 2023 года.

Главную партию в ленте исполнит чернокожая актриса Холли Бэйли, в других ролях Хавьер Бардем (Царь Тритон), Мелисса Маккарти (злодейка Урсула), Давид Диггс (краб Себастьян), Аквафина (чайка Скаттл), Джейкоб Тремблей (Флаундер) и Джона Хауэр-Кинг (принц Эрик).

В режиссерском кресле Роб Маршалл, сценарий написала Джейн Голдман.

Съемки фильма прерывались из-за пандемии, но были закончены в июле текущего года.

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