Названа дата премьеры фильма про чернокожую русалочку от Disney

У киноадаптации классического мультфильма "Русалочка" от Disney появлялась дата премьеры.

Как пишет Wrap, картина доберется до кинотеатров 26 мая 2023 года.

Главную партию в ленте исполнит чернокожая актриса Холли Бэйли, в других ролях Хавьер Бардем (Царь Тритон), Мелисса Маккарти (злодейка Урсула), Давид Диггс (краб Себастьян), Аквафина (чайка Скаттл), Джейкоб Тремблей (Флаундер) и Джона Хауэр-Кинг (принц Эрик).

he say he like that laffy taffy 🖤🤍 pic.twitter.com/5PPBiPcwsF — Halle (@HalleBailey) September 10, 2021

В режиссерском кресле Роб Маршалл, сценарий написала Джейн Голдман.

Съемки фильма прерывались из-за пандемии, но были закончены в июле текущего года.