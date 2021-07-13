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Фото: завершились съемки новой "Русалочки" с темнокожей Ариэль

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    13.07.2021, 15:04
Текст:   Козьма Лоханкин

Певица и немного актриса Холли Бейли, выбранная на главную роль в ремейке диснеевском "Русалочки", несмотря на тёмный цвет кожи (а точнее - благодаря ему), опубликовала свою фотографию в море у берега, отметив, что она была сделана для кастинга, когда ей было 18.

Теперь, когда Холли уже 21, они завершают съёмки, сообщила артистка, радостно добавив: "Мы наконец-то это сделали", поблагодарив авторов фильма за уникальную возможность.

Короля Тритона в новой "Русалочке", напомним, сыграл Хавьер Бардем.

Отметим, недавно с оглушительным треском провалился сериал "Анна Болейн", где английскую актрису сыграла темнокожая Джоди Тёрнер-Смит. Сама Джоди, впрочем, не расстраивается: недавно она невозмутимо призвала брать на всевозможные роли больше женщин и темнокожих.

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