Фото: завершились съемки новой "Русалочки" с темнокожей Ариэль

Певица и немного актриса Холли Бейли, выбранная на главную роль в ремейке диснеевском "Русалочки", несмотря на тёмный цвет кожи (а точнее - благодаря ему), опубликовала свою фотографию в море у берега, отметив, что она была сделана для кастинга, когда ей было 18.

Теперь, когда Холли уже 21, они завершают съёмки, сообщила артистка, радостно добавив: "Мы наконец-то это сделали", поблагодарив авторов фильма за уникальную возможность.

and just like that..that’s a wrap ❤️after auditioning for this film when i was 18 just about to turn 19 , to now finishing filming through a pandemic when i turned 21 ..we have finally made it...💖i feel so grateful to have experienced this film in all of its glory.. pic.twitter.com/UtbyX5tS6a — Halle (@HalleBailey) July 12, 2021

Короля Тритона в новой "Русалочке", напомним, сыграл Хавьер Бардем.

Отметим, недавно с оглушительным треском провалился сериал "Анна Болейн", где английскую актрису сыграла темнокожая Джоди Тёрнер-Смит. Сама Джоди, впрочем, не расстраивается: недавно она невозмутимо призвала брать на всевозможные роли больше женщин и темнокожих.