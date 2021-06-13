Появились первые фото со съемок ремейка "Русалочки" с черной Ариэль

В Сети появились первые фото со съемок игрового ремейка диснеевской "Русалочки" (The Little Mermaid), в которой главная героины - Ариэль - прогрессивно станет чернокожей. Что, конечно, особо мило в свете свистопляски вокруг чернокожей Болейн.

Как отмечено, папарацци засекли актеров в Италии - в процессе репетиции их сцены.

First Look at Halle Bailey and Jonah Hauer king during rehearsals for a scene in Italy #LittleMermaid 🤩 pic.twitter.com/ibpr1MR4IM — Mario ˣ🧜🏽‍♀️ (@mmdisney200) June 10, 2021

На снимках - Холли Бэйли, исполнительница титульной роли, и Джона Хауэр-Кинг, играющий принца Эрика.

В комментариях - ликование темнокожего сообщества.

Режиссером проекта стал номинант премии "Оскар" Роб Маршалл ("Чикаго", "Мемуары гейши", "Пираты Карибского моря: На странных берегах"). В других образах: Мелисса Маккарти (Урсула), Хавьер Бардем (король Тритон), рэперша Аквафина.

Ранее сообщалось, что фею-крестную в игровом ремейке "Золушки" сыграет чернокожий ВИЧ-инфицированный гей. Тогда как сама Золушка станет в свежем прочтении латиноамериканкой.