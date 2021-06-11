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Сайт IMDb обнулил негативные оценки сериала про чернокожую Анну Болейн

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    11.06.2021, 13:49
Текст:   Богдан Бобров
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Скандальный сериал "Анна Болейн" с чернокожей актрисой Джоди Тёрнер-Смит в роли титульной героини после премьеры забомбили негативными оценками на сайте-агрегаторе IMDb.

Фото: kinopoisk.ru
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Пользователи в порыве праведного недовольства уронили рейтинг проекта до отметки в 1,1 балла, сделав его одним из самых низко оцененных в истории.

Судя по всему, мнение посетителей не так уж и важно для площадки, потому что все отрицательные отзывы были удалены модераторами, и теперь рейтинг толерантного шоу составляет приличные 6,9 из 10.

Стоит отметить, что это уже не первый раз, когда на платформе корректируют оценку - аналогичная ситуация, например, произошла после премьеры фем-версии "Охотников за привидениями" в 2016 году. И примерно так же, но ещё до премьеры, поступили на IMDb с картиной "Питер Пэн и Алиса в Стране чудес" - пользователям вовсе запретили выставление оценок и добавление отзывов.

На российском портале-агрегаторе "КиноПоиск" рейтинг пока в сторону увеличения не менялся и составляет на данный момент 1,4 из 10.

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