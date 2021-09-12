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12.09.2021 16:59
Рубрика: Общество

Обнародованы последние данные об уязвимости детей перед "дельта"-штаммом

Текст: Ирина Невинная

Поскольку дети до 12 лет пока не защищены вакцинацией от COVID-19, у родителей есть повод для беспокойства. На вопрос, насколько дети подвержены заражению "дельта"-штаммом коронавируса и насколько тяжело у них протекает заболевание, регулярному выпуску "Прогноз Bloomberg" ответила доктор Сара Форчун, эксперт по инфекционным заболеваниям в Гарвардской школе общественного здравоохранения имени Т. Х. Чана.

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
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"В нынешней "дельта"- волне мы определенно видим детей в возрасте до 12 лет, которые заражаются, - сказала доктор Форчун. - Но они попадают в больницу - и, не дай бог, умирают-гораздо реже, чем взрослые".

По словам эксперта, на долю детей младше 12 лет приходится около 13% зарегистрированных случаев заражения коронавирусом, при этом в госпитализации нуждается только один ребенок из 100. "В этом месяце до сих пор не было зарегистрировано случаев смерти детей, связанных с вирусом. Напротив, взрослые старше 80 лет составляют два процента случаев, 30% госпитализаций и более 30% смертей", - рассказала Сара Форчун.

"Дети в возрасте до 12 лет определенно заражаются и будут заражаться даже в хорошо вакцинированных сообществах из-за "дельта"-передачи через вакцинированных и непривитых людей, - сказала Форчун. - Однако риск ужасных исходов у непривитых детей намного ниже, чем у непривитых взрослых".

Тем не менее с распространением "дельты" и продолжающимся ростом числа случаев заболевания в ряде регионов и стран, например, в США, "крайне важно также снизить риск с помощью других методов, таких как социальное дистанцирование и ношение масок", подчеркнула эксперт.

"Мы не должны преуменьшать трагедию потери даже одного ребенка из-за инфекции, которую можно было бы предотвратить за счет большего внимания сообщества к вакцинации и другим формам снижения рисков, и должны как сообщества следить за ситуацией", - добавила она.

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