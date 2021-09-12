Один человек погиб в результате крушения вертолета во Франции

Один человек погиб и четверо были ранены в результате крушения вертолета Службы гражданской безопасности в Виллар-де-Лан во французском департаменте Изер.

Вертолет Службы гражданской безопасности был вызван в Виллар-де-Ланс для спасения попавшего в затруднительное положение горного байкера. На борту воздушного судна находился экипаж из пяти человек: пилот, механик и спасатели, говорится в кратком заявлении префектуры Изера.

В результате аварии погиб механик вертолета, сообщил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен. Как уточняет Le Figaro, остальные члены экипажа были эвакуированы в университетскую больницу Гренобля. У одного из них имеются серьезные травмы, у других - более легкие. Глава МВД Франции отправится на место трагедии в понедельник утром, чтобы встретиться с жандармами и агентами гражданской безопасности.

По словам свидетелей, у самолета возникли проблемы, когда он пролетал над горным районом. Один из них услышал взрыв и увидел густой черный дым за холмом, где зимой находится горнолыжный склон, который является частью зоны катания "Cote 2000". Прокуратура Гренобля начала расследование по факту крушения вертолета.