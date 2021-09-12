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12.09.2021 12:04
Рубрика: Общество

Оперштаб: В Москве выявлено 1592 новых случая COVID-19

Текст: Любовь Проценко

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает: в Москве выявлено 1592 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 512 человек. На ИВЛ находятся 258 человек.

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости
За сутки в России подтверждено 18 854 случая COVID-19 в 85 регионах

В городе выздоровели ещё 1247 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 464 100. В столице скончались 42 пациента, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.

Оперативный штаб напоминает: победа над пандемией - это вакцинация. Сделайте прививку от COVID-19 в одном из центров вакцинации на базе поликлиник или точке работы выездных бригад в популярных общественных местах. Подробная информация опубликована на сайте mos.ru/privivka/.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

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