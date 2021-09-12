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12.09.2021 11:17
Рубрика: В мире

Опрос: Пятая часть избирателей в Германии все еще не знает, за кого голосовать

Текст: Екатерина Забродина
За две недели до выборов в бундестаг, которые пройдут уже через воскресенье - 26 сентября, дела у партии Меркель по-прежнему идут не лучшим образом. Главные конкуренты консерваторов - социал-демократы - прибавили еще на один процентный пункт, увеличив и без того значительный отрыв, - это следует из опроса института Insa, проведенного для газеты Bild am Sonntag.
Фото: EPA Фото: EPA
Фото: EPA

За Социал-демократическую партию Германии, которая сохраняет звание фаворита гонки, готовы проголосовать 26 процентов немцев - это ее самый высокий показатель с июня 2017 года по версии Insa. Альянс Христианско-демократического союза и баварского Христианско-социального союза (они традиционно выступают вместе на федеральных выборах и формируют одну фракцию в бундестаге) остался на отметке 20 процентов. На один пункт откатились "Зеленые" - до 15 процентов. Лишь немногим меньше у либералов из Свободной демократической партии - у них 13 процентов голосов, как и на прошлой неделе. По одному очку потеряли "Альтернатива для Германии" (11 процентов) и "Левые" (6 процентов). Интересно, что при таком раскладе консерваторы и социал-демократы получают больше шансов сохранить нынешнюю "большую коалицию" - чисто математически они набирают большинство, хотя и не абсолютное, отмечает Die Welt. Другое дело, что кандидат от СДПГ Олаф Шольц накануне утверждал, что категорически против альянса с ХДС/ХСС и намерен отправить последних в оппозицию.

Фото: Andreas Gora - Pool/Getty Images
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Что касается личного рейтинга кандидатов, то и тут лидирует Шольц, причем с огромным отрывом. Если бы немцы могли выбирать канцлера напрямую, то за действующего министра финансов проголосовал бы 31 процент респондентов. За лидера "Зеленых" Анналену Бербок - 14 процентов, за главу ХДС Армина Лашета - 13 процентов. При этом 33 процента опрошенных заявили, что не хотели бы отдавать голоса ни за одного из этой троицы.

Накануне Лашет выступил на съезде "сестринского" Христианско-социального союза, где его демонстративно поддержали 900 делегатов и лично премьер Баварии, лидер ХСС и несостоявшийся кандидат в канцлеры Маркус Зедер. Напомним, весной он также выставлял свою кандидатуру за право выдвинуться от ХДС/ХСС, но проиграл главе христианских демократов внутрипартийную борьбу. Теперь многие эксперты и политики в Германии открыто говорят о том, что, мол, ставить надо было не на Лашета, а на более харизматичного и уверенного в себе Зедера. Впрочем, другие полагают, что Зедеру ни за что не стать канцлером (еще ни разу этот пост не доставался главе христианских социалистов), так что выдвижение Лашета на самом деле стало для баварца беспроигрышным вариантом: если что, ему не придется брать на себя ответственность за возможное поражение. Как бы то ни было, на съезде оба политика демонстрировали завидное единство и идеальный тандем, даже держались за руки, как будто между ними нет никаких трений. Лашет приветствовал "дорогого Маркуса" и заверил собравшихся, что в случае победы они будут вместе участвовать в правительстве и определять политику Германии на ближайшие годы. "Армин! Канцлер", - скандировали участники съезда, приветствуя главу "старшей" партии бурными овациями. Как передает Spiegel online, политическое шоу преследовало единственную цель - "предотвратить историческую катастрофу на выборах".

По мнению наблюдателей, чуть ли не последним шансом для Лашета переломить ситуацию в свою пользу станет вторая теледуэль трех кандидатов в канцлеры (так называемая "триэль"), которую вечером в воскресенье, 12 сентября, будут транслировать телеканалы ARD и ZDF. Между тем, по данным опроса Spiegel, около 77 процентов граждан за две недели до выборов уже определились. Однако примерно пятая часть электората все еще пребывает в раздумьях - так что в борьбе за их голоса предстоящие дебаты могут стать решающими.

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