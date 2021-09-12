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12.09.2021 12:00
Рубрика: Власть

Памфилова: У нас будет общая позиция с Минпросвещения по дате выборов

Текст: Галина Мисливская
Видео: Александр Шансков
Центризбирком и министерство просвещения выработают общую позицию по оптимальному сроку проведения выборов, чтобы это было удобно и школам, и участникам голосования. Об этом заявила глава ЦИК Элла Памфилова на "Деловом завтраке" в "Российской газете".

Она признала, что проблема разведения учебного и избирательного процессов есть, и если трехдневное голосование приживется, то ее придется решать.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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"Я думаю, у нас будет общая позиция с министерством просвещения по поводу того, когда оптимальное время для проведения выборов, чтобы это не мешало ни учебному процессу, ни проведению выборов", - сказала Элла Памфилова.

Сама глава ЦИК полагает, что лучшее время - конец октября, когда во многих школах каникулы. Она надеется, что законодатели вернутся к этому вопросу.

Пока же вопрос решается в ручном режиме на основании соглашения между Центризбиркомом и Минпросвещения. В Москве, например, 17 сентября, в первый день голосования, те школы, в которых организованы избирательные участки, отправят учеников на экскурсии.

Полный текст "Делового завтрака" с Эллой Памфиловой читайте в одном из ближайших номеров "Российской газеты".

Власть Работа власти Внутренняя политика Госфонды и контрольные органы ЦИК Единый день голосования-2021 Деловой завтрак РГ-Видео

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