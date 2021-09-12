Патриарх Кирилл: Александр Невский - пример того, когда власть и святость соединяются в личности

В Александро-Невской Лавре, каждый год 12 сентября отмечающей день памяти святого князя Александра Невского крестным ходом, в год 800-летия покровителя Лавры торжественные Литургию и молебен отслужил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Крестный ход после Литургии привел молящихся с ковчегом мощей святого на площадь Александра Невского, где патриарх обратился к огромному множеству собравшихся на площади людей с патриаршим словом.

В нем он обратил внимание на то, что мы празднуем память князя, покровителя Руси, устроителя русского государства и одновременно святого.

- А как это возможно, соединить власть над другими людьми со святостью? - обратился патриарх к собравшимся. - Ведь власть имеет право в том числе проявлять насилие над людьми, заключать кого-то в темницу, вводить особое чрезвычайное положение.

Именно власть ограничивает людей, а ограничения человек обычно не встречает с радостью и восторгом, подчеркнул патриарх.

И что же надо было сделать, чтобы на вершине власти стать святым, человеку, который участвовал в битвах, наводил порядок и действовал при этом не только добрым словом, но и силой? Патриарх напомнил евангельские слова, описывающие последнее искушение Христа перед выходом на проповедь: дьявол предлагал ему все царства мира, всю власть над ними, и Господь не согласился поклониться дьяволу. Многое может соблазнять человека во власти, и часто думаешь, ну уж какая там святость, подчеркнул патриарх.

В нашей истории есть полководцы, выигравшие войны, но не ставшие святыми.

А Александр Невский - как раз великий пример того, когда власть и святость соединяются в одной личности, подчеркнул патриарх и призвал всех находящихся во власти соединять большие дела с доброй личной жизнью. И это касается любой власти, включая маленький трудовой коллектив и даже семью.

И всем сегодня, кто обладает самой маленькой властью, надо брать в пример Александра Невского - блестящего полководца и одновременно святого человека, считает патриарх.

- Не был бы он святым, не стояли бы мы здесь на площади, сказал патриарх и обратился ко святому с просьбой помолиться о нас всех перед лицом Божьим.